Ronny Decock (Botermarkt en Bleu-Chaud) zegt Tieltse horeca vaarwel: “Tijd om van het leven te gaan profiteren”

Net voor de start van de zomervakantie staat er een opvallende verandering te gebeuren binnen de Tieltse horeca. Zo krijgen zowel de Botermarkt als fonduehuis Bleu-Chaud heel binnenkort een nieuwe uitbater. Ronny Decock (61), die de zaken respectievelijk vijftien en acht jaar lang uitbaatte, zegt het Tieltse horecaleven dan weer vaarwel. “Mijn gezondheid laat het niet meer toe en het is ook tijd om van het leven te gaan profiteren”, vertelt hij.

Het is geen geheim dat Ronny Decock al langer zocht naar overnemers voor zijn zaken. Al gaat het nu wel plots snel. “Ik had van in het begin een achttiental kandidaten, waarvan er vijf concreet waren”, vertelt hij.

Aanvankelijk was het de bedoeling om de twee zaken, die achter de schermen met elkaar verbonden zijn, in één keer over te laten, maar van dat idee stapte Ronny Decock af. Hij vond immers voor elke zaak een aparte overnemer. “Vanaf 1 juli wordt de Bleu-Chaud een Turks restaurant”, zegt Ronny Decock. “Vanaf 1 september stop ik dan ook met de Botermarkt. Die zaak wordt overgenomen door iemand die nog bij mij werkte. Daarbij wordt het concept op zich behouden, al zal de zaak gegarandeerd een nieuwe impuls krijgen.”

Zeven dagen op zeven

En zo komt het einde ineens heel snel dichter bij. Al is Ronny Decock daar niet echt rouwig om. “Het is mooi geweest”, klinkt het. “Ik ben ondertussen 61 jaar en ik heb al mijn hele leven hard gewerkt. We waren hier soms 18 uur per dag bezig en de eerste jaren waren we zeven op zeven open. Dat mag je niet onderschatten. Het is dan ook genoeg geweest. We hebben ons deel van het werk gedaan en nu is het tijd om wat meer te gaan genieten van het leven.”

“Heel veel goede herinneringen, maar ik zal mijn zaken niet missen”

Die beslissing is ook mee ingegeven door zijn gezondheid. “Ik heb longproblemen en die spelen me vooral parten als ik stress heb. Ik voel me ook niet altijd honderd procent meer en moet toegeven dat ik soms het gevoel heb dat ik het allemaal niet meer zo goed aankan. Ook daarom is dit het ideale moment om te stoppen.”

Naar de kust

‘Dankzij’ corona konden Ronny Decock en zijn vrouw ook al eens proeven van het leven na zijn horecabestaan. “We zijn toen tien maanden volledig dicht geweest en hebben ons in die periode eigenlijk heel erg geamuseerd. Herbeginnen was toen eigenlijk al niet evident. Uiteindelijk hebben we het toen wel gedaan, maar nu is het toch echt wel genoeg geweest.”

Decock en zijn echtgenote zullen Tielt ook helemaal vaarwel zeggen. Het koppel had al een verblijf aan de kust en verhuist daar nu ook definitief naartoe. “We zitten daar goed”, lacht Decock. “Ik ga mijn zaken eerlijk gezegd niet missen. Al zullen we met heel goede herinneringen terugkijken op deze periode. Ik zou het zo opnieuw doen.” (TM)