Ronny (63) moet na 15 jaar stoppen met volkscafé St-Job:“Wilde nog 3 jaar open blijven”

Op zondag 12 maart heeft café St-Job in Heule voor de laatste keer zijn deuren gesloten. De muziek stond luid en de sfeer was goed, maar toch zat Ronny Laverge (63) achteraf met een dubbel gevoel. Na vijftien jaar gouden zaken doen, moet hij immers stoppen als uitbater van zijn geliefde café. De eigenaar van het gebouw verkocht het gebouw aan de zaakvoerders van de Heulse nachtwinkel Karan.

In 2008 begon Ronny als uitbater van café St-Job. Samen met zijn vrouw Marie-Anne Dhont, met wie hij een ijzersterke relatie heeft, deed hij de zaak bloeien. “Samen hebben we het café opgebouwd tot een mooie plek”, zegt hij liefdevol. “Mochten ze mij vijftien jaar geleden gevraagd hebben om het café te kopen, dan ging ik dat meteen gedaan hebben. Nu gaat dat niet meer”, vult hij somber aan.

In 2021 kochten Kulwinder Singh en Rakhi Kaur het gebouw waarin café St-Job gevestigd is van eigenaar ‘Coöperatieve Werkliedenbond Moed en Vlijt’. Het koppel baat momenteel de nachtwinkel Karan uit, die slechts enkele huizen verder in dezelfde straat te vinden is. Waarschijnlijk toveren ze het oude volkscafé om tot een Indisch restaurant, maar dat staat nog niet vast.

Dit heeft nooit als werken aangevoeld, ik noem het ‘bezig blijven’ – Zaakvoerder Ronny

Ronny had graag zelf beslist wanneer de deuren van St-Job definitief sloten. Hoewel de uitbater al zes maanden met pensioen is, staat hij nog altijd met evenveel plezier aan het roer van zijn café : “Dit heeft nooit als werken aangevoeld, ik noem het ‘bezig blijven’.” Als het van Ronny afhing, dan bleef het café nog zeker drie jaar open.

‘Mijn zondagen’

Naast het sluimerende treurige gevoel, proberen Ronny, Marie-Anne en hun dochter Topanga te genieten van hun laatste zondag in het café. “Dit zijn altijd mijn zondagen geweest, dan zit het hier altijd stampvol. Ik heb hier goede zaken gedaan”, verkondigt de zaakvoerder met enige trots. Het doet hem dan ook pijn om afscheid te moeten nemen van de vele vaste klanten . Zo is café St-Job de thuishaven van minivoetbalploeg St-Job & VC Molenaars.

Hoe Ronny zijn vrije tijd nu zal vullen staat nog niet vast. De Heulenaar heeft een goede verstandhouding met de zaakvoerders van het Kortrijkse café De Vlaskapel. De kans dat u hem daar binnenkort tegen het lijf loopt, is vrij groot. Het is nog gissen of de voetbalploegen en de overige vaste klanten Ronny’s pad zullen volgen.

