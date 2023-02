Romeo Cantineau krijgt na zoektocht van zes maanden de zegen: Restaurant Ter Borcht heeft uitbater

De zoektocht naar een geschikte uitbater voor het restaurant in het kasteel Ter Borcht in Meulebeke, die in juli van vorig jaar begon, is voorbij. De gelukkige heet Romeo Cantineau. Het restaurant zou uiterlijk begin september opengaan.

Romeo Cantineau (30) is afkomstig uit Gent, maar woont in Olsene. Hij volgde een horecaopleiding aan Ter Duinen in Koksijde en runde acht jaar op zelfstandige basis een cateringzaak. In 2018 startte hij met een feestzaal in Kortrijk, maar de coronaperikelen gooiden roet in het eten. Romeo werkte ook in sterrenzaken La Durée in Izegem en Benoit en Bernard De Witte in Kruisem.

Op weekdagen klassiek eethuis en speciale formules in het weekend

“De combinatie van dit alles kan ik nu gebruiken in de nieuwe uitdaging die op me wacht”, zegt hij. “Het restaurant zal om te beginnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open zijn, zowel ’s middags als ’s avonds. In het weekend open ik de deuren voor groepen, recepties, babyborrels, lokale initiatieven…”

“Het is mijn bedoeling dat ik het geserveerde product laat spreken. Een eerlijke Belgisch-Franse keuken als basis, aangevuld met alles wat lekker is. Mijn oom bracht me deze locatie aan, en na een eerste rondleiding was ik onmiddellijk verkocht.”

Opwaardering kasteel

“De ingediende kandidatuur werd beoordeeld op drie criteria: de vaste maandelijkse vergoeding, de visie van de kandidaat met betrekking tot de inrichting en uitbating van de infrastructuur, en de maatregelen/instrumenten voor kwaliteitsbewaking”, legt burgemeester Dirk Verwilst uit.

“De gunning is een extra stap in de opwaardering van het kasteel. We voorzien de officiële opening ten laatste begin september. Nu komt het logistieke aan bod, met de inrichting van de keuken, de aankoop van het meubilair, enzovoort.”

Romeo kan al een beroep doen op ex-medewerkers van zijn cateringzaak, maar is nog op zoek naar een maître d’hôtel, een sommelier en flexibele zaalmedewerkers. Kandidaten melden zich via romeocantineau@gmail.com of 0499 04 11 68.

Gezocht: naam

Het restaurant heeft nog geen naam. Er wordt een beroep gedaan op alle inwoners van Meulebeke om een naam voor te stellen. Dat kan tot 27 februari, via preus.meulebeke.be of via het onthaal in het gemeentehuis.

Wie de naam bedenkt die het meest wordt gesmaakt, krijgt een maaltijd voor twee in het restaurant, onder persoonlijke begeleiding van chef Romeo.