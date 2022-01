Roger van Damme opent nieuwe vestiging van tearoomconcept Désirée op Oosteroever

Deze zomer opent Roger van Damme, samen met zakenpartners Christian Teunissen en Marc Coucke een nieuwe tearoom Désirée in de hippe stadswijk Oosteroever in Oostende. Een logische stap voor Désirée in navolging van de recente successen in Antwerpen en Durbuy.

Roger van Damme zal trouw blijven aan zijn vertrouwde concept: verfijnde zoetigheden en hartige high tea, zoals steeds in een stijlvol en mondain kader.

Tearoom en boetiek

Gasten zullen in een adembenemend interieur met Victoriaanse en Franse elementen verwend worden met een uitgebreid assortiment van desserts, patisserie en ontbijt. Een boetiek met een aanbod van bakproducten, biscuits, een ontbijtgamma en een heuse home-collectie, maakt het concept compleet.

“Christian Teunissen, Marc Coucke en ikzelf delen de passie van het ondernemen en van kwaliteitsvolle beleving. Onze lancering in Durbuy was een schot in de roos en samen smijten we ons in een nieuw Désirée-avontuur”, zegt Roger van Damme.

Versluys Groep

“Ik ben bijzonder verheugd dat we het Désirée-merk, dat ik met hart en ziel koester, verder kunnen uitbouwen. Een toplocatie vinden was van het grootste belang en zo kwamen we bij Bart Versluys terecht. Wie beter dan Bart is in staat om een locatie aan te bieden die het concept van Désirée alle eer aan doet?”

Bart Versluys, CEO Versluys Groep: “We zijn bijzonder opgetogen dat Roger van Damme samen met aandeelhouders Marc Coucke en Christian Teunissen deze zomer hun derde vestiging van Désirée zal openen in het iconische One Baelskaai-gebouw op de Oosteroever in Oostende.”

Uniek tearoomconcept

“Als meester-patissier en sterrenchef van Het Gebaar heeft Roger van Damme zowel in Durbuy als Antwerpen bewezen Désirée uit te bouwen tot een klassevol en uniek tearoomconcept.”

“Ook op de Oosteroever wordt Désirée het walhalla van de desserts en dat overgoten met een typische Roger van Damme-signatuur die perfect aansluit op de al bestaande kwalitatieve handelszaken. De aanwezigheid van Désirée op de Oosteroever is zonder enige twijfel een win-win en een grote meerwaarde voor de stad Oostende.”