Roeselare krijgt tweede Pretzel King in de Ooststraat

Vier jaar nadat Vasile-Emanuel (30) en Mihaela Cojocariu hun pretzelbakkerij langs de Sint-Amandsstraat openden, start het koppel een tweede shop. Vanaf eind oktober vind je Pretzel King ook in de Ooststraat. “Hier hebben we nog veel meer passage en kunnen we het favoriete gerecht van vele Roemenen ook aan de Roeselarenaar voorstellen.”

Eind 2018 startten Vasile-Emanuel en zijn vrouw Mihaela de Pretzel King op in de Sint-Amandsstraat in Roeselare. “Wat frieten in België zijn, zijn pretzels in Roemenië. Hier vind je overal van frituren, in ons thuisland heb je op elke hoek van de straat een pretzelshop. In de Verenigde Staten en Duitsland is de pretzel al goed ingeburgerd, maar in België is de lekkernij nog onbekend.”

Mihaela en Vasile-Emanuel kwamen ruim zes jaar geleden in ons land aan, maar vonden nergens hun favoriete lekkernij terug. Het koppel besloot daarom om zelf een pretzelshop- en bakkerij te beginnen langs de Sint-Amandsstraat.

“We startten goed en dankzij ons takeaway aanbod kenden we zelf tijdens de coronaperiode een groei.” Pretzel King ging ook in zee met Deliveroo. “Roemenen in Roeselare vonden onmiddellijk de weg naar onze winkel. Vele Roeselarenaars kenden de pretzel niet, maar wie een keer gepasseerd is, vindt al snel de weg terug naar onze winkel. Ondertussen is bijna veertig procent van onze klanten Belg.”

Pretzel met Nutella

Werken in de Sint-Amandsstraat zorgden ervoor dat de passage langs de Pretzel King flink terugviel. “Zo ontstond het idee om een tweede winkel te openen op een plek met nog veel meer passage.”

Vasile-Emanuel en Mihaela lieten hun ogen vallen op een pand langs de Ooststraat waar vroeger een juwelenwinkel huisde. “Eind oktober willen we hier graag starten. Met deze tweede winkel willen we nog meer mensen bereiken om hen de pretzels te laten ontdekken. Belgen zijn zot op chocolade, onder andere met onze pretzel met Nutella willen we hier straks volop uitpakken.”