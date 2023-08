Roeselaarsestraat loopt verder leeg: na Jeanine vertrekken straks ook Outrance Fashion en thuiszorgwinkel Goed

Eethuis Jeanine vertrekt uit de Roeselaarsestraat om op de Korenmarkt verder aan hun verhaal te schrijven. De zaak is over te nemen, maar ondertussen blijft de leegstand maar aanzwellen. Er staat veel te huur of te koop.

In de Roeselaarsestraat bots je om de haverklap op bordjes ‘te koop’ of ‘te huur’. Zaken als chocolatier Parfait en Neptune Reizen verhuisden naar de Bosmolens. In januari 2024 verdwijnt ook Outrance Fashion vanop de hoek met de Baron de Pélichystraat en vestigt zich naast Albert Heijn in Rumbeke.

Outrance Fashion komt naast Albert Heijn langs de Rijksweg in Rumbeke.

Café The Corner vindt ook maar geen huurder en thuiszorgwinkel Goed verlaat Izegem. Het hoorcentrum blijft er wel nog, maar voor de thuiszorgwinkel moet je vanaf oktober in Kortrijk, Roeselare of Tielt terecht.

Op het pand van lingerie Antoinette is wel een optie genomen laat de immomakelaar uitschijnen. De gewezen bakkerij Prestige staat aan ‘gunstige voorwaarden’ te huur en het pand waar Focus Brandstore tot 2015 huisde en het laatst door een Home Market werd betrokken, staat nu te koop. Ook het gebouw waarin La Mia Passione, een combinatie van een kapsalon en tapasbar die medio 2021 opende, staat te koop.

De thuiszorgwinkel nabij het ziekenhuis sluit straks ook de deuren, het hoorcentrum blijft er wel nog.

Ook op het pand van fotograaf Steven Buyck kun je een bod uitbrengen. Privé verhuist hij naar Rumbeke, waar hij ook zijn studio zal hebben. “Maar ik overweeg om elders in Izegem iets te openen, gezien hier de jongste jaren veel collega’s gestopt zijn.”