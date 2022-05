Roeselaarse chefs verwennen je zomer lang in hun glazen serres op De Coninckplein

Op het De Coninckplein komen er vanaf het Batjesweekend verschillende serres. Tot en met zondag 14 augustus zullen Roeselaarse chefs er hun menu presenteren.

Roeselare pakt deze zomer uit met tal van initiatieven om haar culinaire troeven in de kijker te zetten. Een van de initiatieven is het pop-up restaurant SERRE, dat van 24 juni tot 14 augustus neerstrijkt op het De Coninckplein. “We gaan steeds op zoek naar locaties die tot de verbeelding spreken en deze oase van groen, pal in het centrum van de stad, is echt de perfecte plek om onze gasten op en top culinair te verwennen”, stelt Xavier Englebert, algemeen manager van SERRE.

Unieke setting

Het restaurantconcept SERRE, waarbij mensen in een intieme en unieke setting kunnen lunchen en dineren aan het Kasteel van Ooidonk, is opnieuw een voltreffer. Maar wie de voorbije weken een tafeltje wou bemachten, moest er snel bij zijn. Er komt nu een nieuwe kans, want de glazen huisjes verhuizen binnenkort naar het groene De Coninckplein in Roeselare. Het concept blijft ongewijzigd, met name culinair hoogstaande gerechten op een buitengewone locatie delen met tafelgenoten.

Xavier Englebert: “Onze 10 serres in Roeselare zullen plaats bieden aan twee tot zeven personen. Daarnaast is er ook een serre voor grotere groepen tot en met 16 personen. Achter het fornuis staan opnieuw Lucas Lefebure en Daniël Deruytere van Garçon Catering. Zij zullen een menu creëren dat bepaald wordt door het seizoen en de streek. Op donderdag, vrijdag en zaterdag is er ook live-muziek om de beleving compleet te maken.”

De serres komen vanaf 24 juni op het De Coninckplein. © STYN.be

West-Vlaanderen, en meer bepaald Roeselare, krijgt zo voor het eerst SERRE over de vloer. ”En dat is geen toeval, want we kregen voor ons initiatief ook meteen de volledige steun en medewerking van het stadsbestuur. Met gebundelde krachten zullen we de stad nog meer als hippe en culinaire hotspot op de kaart zetten. De samenwerking is echt een mooi voorbeeld van hoe citymarketing, horeca en events elkaar versterken”, besluit Xavier Englebert van SERRE.

Praktisch

SERRE Roeselare is vanaf 24 juni alle dagen, behalve maandag en dinsdag, open voor de lunch (vanaf 12 uur) en het diner (vanaf 18.30 of 20 uur). Je kan ook meerdere serres afhuren voor een (bedrijfs)event. Een lunchmenu (excl. drank) kost 60 euro per persoon. Voor een diner (excl. drank) betaal je 80 euro per persoon.