Rodenbach pakt deze zomer opnieuw elke dinsdag uit met zomerbar in Roeselare

Ook deze zomer is iedereen welkom op de hippe zomerbar van Rodenbach. Naar aanleiding van het 200 jarig jubileum van Rodenbach bouwde de brouwerij vorig jaar een heus zomerterras op het binnenplein. Het enthousiasme bij de Rodenbach-fans was zo groot dat de Rodenbach Zomerbar dit jaar terug komt.

“De zomerbar is elke dinsdagavond, vanaf 20 juni tem 29 augustus, met uitzondering van 25 juli, open”, vertelt Nancy Verschaete van de brouwerij. “De succesvolle ingrediënten blijven dezelfde: optredens van lokale muziekbands, unieke setting op het binnenplein tussen de historische en moderne brouwzaal, perfect geserveerde Rodenbach-bieren en voor wie zin heeft kan om 18.30 uur (na reservatie) aansluiten voor een brouwerijbezoek.”

Kennismaking

“De zomerbar is een unieke gelegenheid om de bieren van Rodenbach en de brouwerij te ontdekken. De brouw- en keldermeesters brouwen er al meer dan 200 jaar bier dat ze laten rijpen op eikenhouten foeders, vanuit hun craftsmanship combineren ze hun knowhow en passie met hun dorst naar innovatie. Ze slagen er gedurende decennia in het brouwproces te verfijnen en de vinificatie en maturatie van hun bieren op één van de 294 staande eikenhouten foeders te optimaliseren. Tijdens alle stappen in het brouwproces proeft het brouwersteam op kwaliteit. De ideale combinatie van vakmanschap en genieten!”

“Door de jaren heen is het portfolio van brouwerij Rodenbach sterk uitgebreid. Rodenbach Classic is dé verfrissende dorstlesser, Rodenbach Grand Cru en Rodenbach Vintage lenen zich uitermate tot degusteren en zijn ideale begeleiders van gastronomische gerechten net zoals de afgeleide fruitversie, Rodenbach Alexander. Met Fruitage by Rodenbach speelt de brouwerij in op het aperitivo-moment in een zomerse sfeer.” (Thomas Dubois)