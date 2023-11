Rockcafé The Crash heropent met geheel nieuw sanitair: “Volgend jaar volgt misschien de keuken”

Het bekende rock- en metalcafé The Crash in de Langestraat opent vrijdag 1 december na een dikke maand sluiting opnieuw de deuren met een geheel nieuwe sanitair blok. “Ik denk er ook aan om volgend voorjaar de keuken te vernieuwen”, zegt uitbater Pieter Ver Eecke.

Opgericht in 1996 geniet rockcafé The Crash, gevestigd in de Langestraat 78, een legendarische status onder metal- en rockliefhebbers maar ook bij nachtbrakers en al wie in de in de late of misschien wel vroege uurtjes nog een fris pintje lust. Uitbater Pieter Ver Eecke (51) nam de zaak destijds over van Olaf Saeys die er een aantal jaar het volkscafé Den Artiest runde maar een overnemer zocht.

Actief publiek

“Toen ik er in kwam in 1996 heb ik de toiletten wel enigszins vernieuwd maar sindsdien is er niet zoveel meer gebeurd, moet ik toegeven. In 2005 heb ik dan wel eens nieuwe ‘faillences’ gehangen”, vertelt Pieter, die zegt er zich bewust zegt van te zijn dat zijn toiletten geen al te beste reputatie genoten de voorbije jaren. “Ik heb nogal een actief publiek dus regelmatig moest ik de toiletten, piscines en wastafels weer vastzetten maar het kwam er nog niet eerder van die grondig te vernieuwen. Tot nu dus. Vooral het vrouwelijk cliënteel vroeg daar steeds nadrukkelijker naar. En nu ik besloten heb om toch nog wat jaren verder te doen, en gezien het pand ook mijn eigendom is, maakte ik de keuze voor een grondige vernieuwing van het sanitaire blok. Ik voorzag overigens ook een nieuwe airconditioning die tegelijkertijd als verwarming kan dienen. En in het volgend voorjaar zal ik de huidige rookruimte weghalen. Ik wil de rokers onder mijn cliënteel nu nog wat tijd geven om zich aan te passen maar het lijkt me interessanter om die ruimte te gebruiken voor de klanten in de zaak”, geeft Pieter nog mee.

Quiz en karaoke

“We blijven overigens ook nog steeds de eerste donderdag van de maand quiz organiseren en elke eerste zaterdag van de maand is het tijd voor karaoke in The Crash. Dus ja, zeker na die vernieuwingen blijf ik graag nog enkele jaren doorgaan!”