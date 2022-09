Robert Van Eygen koestert zijn Pacific Eiland : “Alles moest wijken voor mijn levenswerk”

Robert Van Eygen van Pacific Eiland beseft maar al te goed dat hij iedere dag mag werken op een van de mooiste plekjes van Ieper. De gepassioneerde kok, ondernemer en zalmroker draagt zijn ‘vredeseiland’ dan ook dicht bij zijn hart, net als zijn geboortestad Ieper. Op 51-jarige leeftijd wil hij meer tijd maken om te genieten van de kleine dingen die hem tot rust brengen.

Als er iets is dat je Robert Van Eygen van Pacific Eiland niet kan verwijten, is het wel een gebrek aan dynamiek en passie. Tijdens het interview kan hij amper stilzitten en hij raakt echt op dreef als hij kan vertellen over zijn zaak, zijn liefde voor de natuur en zijn eiland. “Eigenlijk was ik voorbestemd om notaris te worden, aangezien mijn vader een erg geliefd notaris was in Ieper”, vertelt hij. “Maar ik ben niet het zittende type dus koos ik voor een fysieke job. Mijn moeder kon erg goed koken en ik erg goed eten. Zo kwam ik uit bij kok, met de ambitie om later een restaurantje te kunnen runnen, graag te midden van de natuur en liefst in mijn eigen streek.”

Hoe ben je op Pacific Eiland terechtgekomen?

“De boekhouder van de vorige uitbaters van ’t Eilandje was een vriend van mijn papa. Hij verklapte dat ze een kleinere zaak wilden beginnen. Ik heb geen seconde getwijfeld! Deze verborgen parel was liefde op het eerste zicht. De unieke ligging in mijn geliefde stad inspireerde mij onmiddellijk.”

Hoe is het om te werken op een van de mooiste plekjes van Ieper?

“Telkens ik hier rondwandel, geeft de pracht en praal mij veel energie. Op dit idyllische eiland ontwaken en helemaal alleen kunnen genieten van een ontbijtje, met zicht op onze historische vestingen, is voor ons een waar privilege. Het liefst werk ik eigenlijk in de (groente)tuin. Voor mij is dat is een ware onthaasting. We hebben hier trouwens de eerste vijf jaar ook gewoond, tot er een tweede kindje bijkwam en mijn vrouw nog ambitie had… Nu wonen wij met onze vier kinderen in mijn ouderlijke huis.”

De unieke locatie lokt ook wel eens een tv-ploeg naar Ieper, zoals die van Vive La Vie in 2020. Hoe was dat?

“Na de beproeving van corona was dit wel een opkikker van formaat. Niet alleen een mooi aanprijzen van Pacific Eiland maar ook voor onze Vredestad. Karl (Vannieuwkerke, red.) is een kanjer in zijn vak en ook een jeugdvriend. En wat een logistieke ontplooiing zeg! Vijf vrachtwagens, dertig vakmannen, ettelijke kilometers aan kabels… Ook dit jaar werd een reportage van France 3 Météo à la carte hier opgenomen. Daarin komen gepassioneerde koks aan bod die een restaurant uitbaten op unieke liggingen.”

“De laatste 23 jaar heb ik constant aan mijn zaak gesleuteld”

Hoe heb jij de coronacrisis ervaren?

“Als er moeilijke tijden aanbreken, heb je nood aan creatieve oplossingen. Vanaf de eerste dag werd alles omgebouwd tot afhaaldienst. Uit de comfortzone, maar blijven gaan! Ik laat mijn klanten niet in de steek en zij mij ook niet… Het heeft geleid tot een nog intensere band met de klanten. Er was eindelijk ook eens tijd om het domein eigenhandig op te knappen. Sinds die uitdagende pandemie ben ik begonnen met mijn ambachtelijk gerookte zalm in warenhuizen aan te bieden. Die is intussen verkrijgbaar in vier AD Delhaizes en de grootste Spar van ons land… in Ieper.”

Welke impact heeft de energiecrisis en inflatie op jouw zaak?

“Dit wordt voor iedereen een uitdaging. Misschien een deel van het restaurant afsluiten en wat dichter bij elkaar zitten…wie weet. We zullen met ons dynamisch team wel creatieve oplossingen vinden. Dikke pulloverdagen met fondue en raclette organiseren, bij kaarslicht. Creatief investeren in isolatie, verlichting en energiezuinige machines. Zo wordt het gasfornuis vervangen door een op inductie. Maar we willen ook investeren in beleving voor de klanten. Daarom zal de bestaande brug vervangen worden door een nieuwe Peace Bridge met 92 vertalingen van het woord vrede.”

Wat zijn de toekomstplannen?

“Het vredeseiland nog meer verfraaien geeft mij echt veel voldoening. Misschien zal ik mij nog meer toespitsen op mijn bestseller: gerookte zalm. Je mag mij daar ’s nachts voor wakker maken! Het is bijzonder om met passie en ambacht een basisproduct te kunnen omtoveren tot een delicatesse die iedereen verrukkelijk vindt.”

Heb je nog grote dromen of ambities?

“Alles is met een droom begonnen. Voeg daar wat lef, ambitie en doorzetting aan toe en dan vind je het geluk. De droom van elke ondernemer is dat hij misbaar kan zijn in zijn bedrijf. Hier lukt dat ook wel, dank zij ons dreamteam, maar een baas moet in z’n kot zijn, hé. De laatste 23 jaar heb ik constant aan mijn zaak gesleuteld, om het te verfraaien en efficiënter te maken. Dit eiland is mijn levenswerk, alles moest wijken voor het welslagen ervan. Nu droom ik ervan om af en toe los te laten en meer te kunnen genieten van de natuur en die kleine dingen die mij tot rust brengen.”