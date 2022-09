Robert en Tamara zoeken opvolger voor café De Sterre

Robert Watty en Tamara Cicou, de uitbaters van café De Sterre nemen binnenkort afscheid van de tapkranen. Er wordt uitgekeken naar een waardige opvolger. “Niet dat we het niet graag meer doen, maar aan alles komt een eind. We gaan onze klanten wel missen, dat staat als een paal boven water. Maar eerst willen we ons nog eens optimaal inzetten voor Rode Neuzen Dag”, stelt Robert.

Café De Sterre is zonder meer een begrip in de regio. Al decennia lang is dit de pleisterplaats voor jong en minder jong, niet alleen om een fris glas te nuttigen, maar vooral om samen met de vrienden te keuvelen over de dagelijkse gebeurtenissen. Kortom, een volkscafé bij uitstek. Tegelijk is De Sterre de vaste stek voor tal van verenigingen. Kaarters, biljarters, de spaarkas, bingo en onder andere de Palingvissers laten er een arsenaal aan trofeeën en bekers bewonderen. “Iedereen kent hier mekaar, vreugde en verdriet wordt hier gedeeld. Toen we 19 jaar geleden de tapkranen overnamen van de immer joviale Liliane Ghewy – Oma Sterre – hielden we alles zoals het was: een bruin café met alles erop en eraan. Vandaag is dit nog zo. Samen zijn we goed voor 35 jaar De Sterre, een record. Ooit waren hier liefst 32 cafés in het dorp, vandaag nog amper drie. Aan alles komt een eind. Het zou leuk zijn mochten we een toffe opvolger krijgen. Onze klanten en Lombardsijde verdienen dat. De Sterre is zonder meer een monument. Voor ons is het leuk geweest, tijd nu om samen te genieten”, stelt Robert Watty.

Bulldog Roxy

Ander monument in de gezellige Sterre is de negenjarige Engelse bulldog Roxy. Zij is zo goed als altijd present en dribbelt graag tussen de klanten die haar constant verwennen. Ze is zonder meer dan ook de bekendste hond van Lombardsijde. Tijdens zonnige dagen geniet ze van haar leuk stekje op het voetpad voor de deur aan de ingang en is ieders vriend. “Voor Roxy zal het ook een hele verandering zijn, maar blij zal ze wel ook zijn, want we zullen nu samen veel meer tijd aan haar kunnen besteden. Ook zij verdient dat”, geeft Tamara graag mee.

Rode neuzen

De uitbaters Robert en Tamara mogen dan nog uitkijken naar gedroomde opvolgers, ze blijven zich hoe dan ook verder inzetten voor de actie Rode Neuzen Dag (inzameldag voor het goede doel). “Sinds de start in 2016 pakken we elk jaar uit met een pannenkoekenfestijn waarbij iedereen in De Sterre kan komen genieten van koffie met pannenkoeken. Telkens liep de actie als een trein. Elk jaar goed voor een paar duizend euro, vorig jaar zelfs 4.500 euro. De opbrengst gaat integraal naar de Rode Neuzen Dag. Dit jaar gaan we ons zeker nog eens extra inspannen. We hopen dat onze opvolgers deze actie verder zullen ondersteunen. Mensen helpen, is steeds de leuze van Robert en mezelf geweest”, besluit Tamara.