‘Roadhouse Foodbarn’ opent de deuren: “Droom wordt werkelijkheid”

Crisis of niet, Dimitri Thon (47) opent komende vrijdag 30 september zijn ‘Roadhouse Foodbarn’ op het Concertplein 3 in Koekelare en gelooft, ondanks het feit dat velen in de horeca steen en been klagen en hun zaak definitief of tijdelijk sluiten, rotsvast in zijn slaagkansen.

“Ik toer al geregeld rond met mijn team met een foodtruck en barbecue. Nu we een vaste stek kunnen openen, is het plaatje compleet en wordt mijn droom werkelijkheid”, steekt Dimitri, in het dagelijks leven heftruckbestuurder, van wal. “Al enkele jaren verzorg ik met Roadhouse barbecuefeestjes. Voor de naam Roadhouse, haalde ik de mosterd bij mijn lievelingsfilm Road House uit 1989 met Patrick Swayze in de hoofdrol. Zo’n twee jaar terug, nam ik de foodtruck Foodbarn over, met het logische gevolg dat we niet lang moesten nadenken over een overkoepelende naam. Roadhouse Foodbarn was geboren.

“Toen de broodjeszaak besliste om er de stekker uit te trekken en uitverkoop hield, was ik zinnens een aantal stoepborden te kopen en zo ging de bal aan het rollen. Maar ik ga zeker niet naast mijn schoenen lopen en blijf overdag aan de slag als heftruckchauffeur. In het weekend zal ik samen met mijn team mensen verwennen met mijn pastagerechten en burgers.” Dimitri is een handige Harry, want hij heeft op een paar uitzonderingen na, de broodjeszaak eigenhandig omgetoverd tot een gezellig restaurant met zwarte en gele accenten. Het restaurant heeft een 20-tal zitplaatsen en er is ook een afhaalservice. “Op de kaart staan een tiental pastagerechten en burgers, maar ook voor vegetariërs hebben we een mooi aanbod.” (EV)

Praktisch

Op 30 september gaan de deuren open en dat telkens op vrijdag en zaterdag van 17.30 uur tot middernacht. Op donderdag en op zondag is dat tot 22 uur. Reserveren kan via 051 43 74 77 of roadhouse.foodbarn@gmail.com