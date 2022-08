RNRT Zomerbar brengt vrienden en familie van overleden chiroleider samen

Op zaterdag 27 augustus staat het zomerse pop-upinitiatief de Farmbar volledig in het teken van Reinerts Licht, de vzw die werd opgericht na het overlijden van Reinert Rosseel (19). In de RNRT zomerbar treden drie muziekgroepen op ten voordele van het onderzoek naar sarcoomkanker. “Met tal van initiatieven proberen we Reinert levendig te houden. Dat er over hem gesproken wordt doet zowel ons als de vele vrienden van Reinert deugd.”

Eind 2017 overleed Reinert Rosseel uit Slypskapelle na een ongelijke strijd tegen kanker. De ouders en zussen van Reinert richtten na zijn overlijden de vzw Reinerts Licht op. De vzw organiseerde inmiddels verschillende initiatieven om geld in te zamelen voor het sarcoomkankeronderzoek. Dat onderzoek wordt geleid door twee dokters uit het UZ Gent die Reinert behandelden.

Van festival tot verkoop zeepjes

Het gezin organiseerde in 2018 een festival in Slypskapelle. RNRT Lightfest werd met 1.600 bezoekers een groot succes. Mede dankzij giften werd toen maar liefst meer dan 40.000 euro ingezameld voor het sarcoomkankeronderzoek. “Ook nadien bleven we met de vzw niet stilzitten. We verkochten onder andere gepersonaliseerde truien, totebags, tapasplanken en handgemaakte zeepjes”, aldus Goedele Van Eeghem, mama van Reinert. Volgende week zaterdag staat er een nieuw evenement op til. Daarvoor kan de familie gebruik maken van het pop-initiatief de Farmbar langs de Kasteelstraat in Dadizele. “Sander Wallays, de zoon van de initiatiefnemers van de Farmbar, en Reinert waren goede vrienden. Ze zaten ook samen op school. Het deed ons dan ook deugd toen de familie ons voorstelde om gebruik te maken van de locatie. We zijn hen erg dankbaar.” Drie groepen zullen er zaterdag optreden. Twee ervan hebben een band met Reinert. Anke Vandendriessche van ‘Ylem’ volgde nog samen met Reinert gitaarles. Met Liesbeth Deneir van The Microwives zat hij nog samen op de muziekschool. Saxit sluit de avond muzikaal af. De zomerbar opent om 14 uur de duren.

Ondertussen werden er de voorbije jaren ook vanuit andere hoeken al initiatieven georganiseerd ten voordele van de vzw. Zo pakt de chiro waar Reinert leider was ieder jaar uit met een volksdansavond. “Maar we kregen ook al giften en iemand liep al een marathon ten voordele van de vzw.” De familie Rosseel hoopt in de toekomst nog initiatieven op til te zetten. “Dat is misschien niet altijd even gemakkelijk, maar we merken dat we deugd hebben wanneer we horen dat er over Reinert gesproken wordt. Anderzijds zien we ook dat ook vrienden van Reinert deugd hebben om samen te komen.” Meer informatie omtrent RNRT Zomerbar is te vinden op de Facebookpagina Reinerts Licht.