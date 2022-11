Rinus en Manuël organiseren najaarsdegustatie: “Mensen culinair verwennen”

De eindejaarsfeesten zijn in zicht en we moeten weer allemaal op zoek naar geschikte cadeaus. Rinus Vandewalle en Manuël Vanwijnsberghe organiseren voor het eerst een najaarsdegustatie met verschillende heerlijke wijnen en bijpassende tapas. Iedereen is welkom voor een gezellige en lekkere avond.

Lendeledenaar Rinus Vandewalle is geen onbekende in de horecawereld. Zijn zaak Tapabro in de Stationsstraat in Lendelede is al vier jaar een vaste waarde voor broodjes, pasta of ander lekkers. Manuël Vanwijnsberghe uit Izegem werkt bij D’Arta in Ardooie, maar is vaak in de Izegemse horeca te vinden als flexi-jobber.

De twee heren slaan nu de handen in elkaar voor een eerste najaarsdegustatie. “Rinus en ik hebben allebei een groot hart voor horeca. We leerden elkaar jaren geleden kennen in restaurant De Smaak in Izegem waar we allebei nu en dan eens aan het werk waren. Intussen ga ik vaak eens helpen in Tapabro en zo kwamen we op het idee om samen iets te doen.”

Culinaire avond

Rinus en Manuël organiseren nu voor het eerst een najaarsdegustatie. “We nodigen iedereen met veel plezier uit in Maison Greet in de Roterijstraat 41 in Lendelede. Daar serveren we de hele avond heerlijke tapas met lekkere wijntjes. Het spreekt voor zich dat onze wijnen perfect zullen aansluiten bij de gerechtjes die we serveren. Zo hopen we iedereen een gezellige, culinaire avond te bezorgen”, knipoogt Manuël.

Rinus zal de keuken voor zijn rekening nemen en Manuël bekommert zich over de zaal. “We hopen er een mooie avond van te maken. Na afloop van ons diner kunnen alle wijntjes die we geserveerd hebben aangekocht worden. Dat is volledig vrijblijvend.”

De heren willen het niet bij deze degustatieavond laten. “Als het even kan en onze eerste avond een succes is, dan zouden we dit graag een paar keer per jaar doen. We houden allebei erg van een goed glas en een heerlijk gerecht. Mensen daar dan mee in de watten leggen, is helemaal ons ding. We proberen bewust de prijs van onze avond en onze wijnen niet te hoog af te kloppen, zodat ons aanbod voor iedereen is. We hopen veel mensen te mogen verwelkomen” vertelt Rinus.

De najaarsdegustatie gaat door op zaterdag 26 november vanaf 19.30 uur in Maison Greet in de Roterijstraat 41 in Lendelede. Kostprijs voor de hele avond bedraagt 45 euro per persoon. Reserveren kan door een mail te sturen naar manuel.vanwijnsberghe@telenet.be.