Rik en Indra openen grillrestaurant Meat @ Sea in Blankenberge

Vlees- en visliefhebbers hebben er sinds kort weer een lekker smuladresje bij in Blankenberge: Rik Proot (52) en Indra Vanhulle (55) openden er in de Bakkerstraat hun grillrestaurant Meat @ Sea.

“De naam werd bedacht door mijn oudste dochter Sylvie”, zegt Rik. “Meat staat voor vlees, Sea voor vis. Maar je kunt het ook interpreteren als ‘meet’ at sea: elkaar ontmoeten bij een lekker etentje.”

Speciale houtskool

Riks barbecuekwaliteiten staan bij Meat @ Sea centraal: alles wordt er à la minute gebakken op de grill. “We gebruiken hiervoor speciaal houtskool van beuk en eik dat we rechtstreeks importeren uit Transsylvanië. Mijn broer Tom woont daar, hij voert er zelf Belgische bieren in”, vertelt Rik, die vroeger nog een slagerij heeft uitgebaat in Lissewege. Hij staat bekend voor zijn heerlijke ribbetjes en werkt ook graag met Belgisch witblauw. “Perfect voor op de grill”, aldus Dirk, die al het vlees zelf versnijdt in de zaak. “Zo weet ik perfect wat ik op het bord tover.” Indra verdiende haar sporen bij Bistro Emmes, als ambassadeur van de Noordzeevis. “De menukaart volgt de seizoenen: griet, lotte, heilbot… Maar een stukje wilde zalm op vel smaakt óók overheerlijk op de grill.”

Rik en Indra blazen zo mee de Bakkersstraat nieuw leven in. “Dit pand heeft twaalf jaar leeggestaan”, klinkt het.

Meer info op www.meatatsea.be