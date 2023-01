Ricordi wisselt opnieuw van eigenaars: “We waren hier alle drie al klant, dit voelt aan als thuiskomen”

Het bekende sfeercafé Ricordi aan de Koninklijke Baan in De Haan wisselde onlangs opnieuw van eigenaars en zal voortaan als taverne uitgebaat worden. Sven Lahousse (46) en Margreet Visser (40) krijgen daarvoor een handje hulp van Steven Loquet (61), destijds de eigenaar van brasserie Pallieterhof in Klemskerke. Op de kaart? “Vlaamse gerechten met een Hollandse toets.”

Steven, Sven en Margreet namen de fakkel over van Chris Pollin en Sophie Demarteau, die het al na anderhalf jaar voor bekeken hielden. “We waren hier alle drie al klant”, zegt Sven. “Margreet stond zelfs al een tijdje mee achter de bar.” Toen de opportuniteit zich voordeed, besloot het trio de handen in elkaar te slaan.

“Ik heb vroeger jaren ’t Pallieterhof uitgebaat in Klemskerke, maar na 17 jaar horeca sloeg ik een heel andere weg in: de transport. Ik blijf dat ook doen, maar zal hier daarnaast geregeld komen bijspringen”, zegt hij. Voor Sven, tot voor kort werfleider in de bouw, betekent de overname wél een volledige ommezwaai. “Van cement naar pintjes tappen”, glimlacht de Nederlandse Margreet. “Zes jaar geleden ben ik in De Haan komen wonen voor Sven, de liefde van mijn leven.” Die Hollandse roots zullen straks ook doorschemeren op de menukaart, die in februari geïntroduceerd wordt. “Behalve enkele typisch Vlaamse snacks, zullen daar bijvoorbeeld een lekkere rundsvleeskroket, Hollandse saté en poffertjes op staan. En een 12-uurtje: ook heel Hollands”, knipoogt Margreet.

Dartsclub

“We willen de mensen hier in de eerste plaats een warm, huiselijk gevoel geven”, gaat Sven voort. “Het wordt dus meer taverne dan nachtzaak, al willen we wel nog één keer per maand iets van festiviteiten aanbieden aan onze klanten. Een goeie liveband, een souper… In de loop van februari starten we ook met een nieuwe dartsclub – Ricordi Darts.” Die naam blijft dus wel behouden. “De Ricordi is immers een vaste waarde in De Haan. Het verhaal gaat al terug tot in de jaren zestig.”

Boven zijn er twee gastenkamers, en daar komt binnenkort nog een derde bij. “We zijn ook de keuken nog volop aan het verbouwen, en stockageruimte aan het inrichten. Het café zelf wordt wat opgefrist”, aldus Sven.

Terras

Naast wat kleine hapjes en gerechtjes zullen er ook lekkere bieren en cocktails op de kaart staan. “Vandaar ook die spreuk bij de inkom: ‘Vloeit het bier nog vlot, dan gaat de deur nog niet op slot’”, knipoogt Margreet. “En, ook geen onbelangrijke troef: de Ricordi beschikt over het zonnigste terras van De Haan. Nu is het daarvoor nog een beetje te koud natuurlijk, maar ’s zomers is het er van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat heerlijk vertoeven.”

Op zaterdagavond 28 januari organiseren Margreet, Sven en Steven vanaf 16 uur een opening party. “Tussen vijf en acht voorzien we een lekker varkentje aan ’t spit, daarna komen dj’s Dobbelicious en Olivier Lemaire tot in de vroege uurtjes plaatjes draaien. Iedereen is van harte welkom”, klinkt het.

