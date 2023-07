Rico (52) opent met Barzé nieuwe horecazaak in Blankenberge

Blankenberge is vanaf woensdag weer een culinair adresje rijker: Rico Hassouni (52) opent dan in de Leopoldstraat zijn gloednieuwe zaak Barzé. “Mijn twaalfde al, in die vijfentwintig jaar dat ik in de horeca zit. Sinds ik op mijn negentiende garçon werd in discotheek Willy’s Moustache in Willebroek, heeft de horecamicrobe mij nooit meer losgelaten”, aldus Rico.

Met Barzé mikt hij op de klassieke keuken. “Trots om het rijtje topzaken in de Leopoldstraat te mogen vervoegen. Zelf woon ik sinds een vijftal jaar in Zeebrugge, maar ik zoek ook graag de ambiance van Blankenberge op”, klinkt het. Barzé telt veertig plaatsen binnen en negentig buiten. “Het ideale plekje om te genieten van een lekkere cocktail: de zon is hier de hele dag van de partij”, besluit Rico.