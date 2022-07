Ribs ’n Beer verhuist naar Grote Markt van Kortrijk

Vrijdag gaat de nieuwe locatie van Ribs ’n Beer in Kortrijk open. De zaak verhuist van “het straatje” naar de Grote Markt, in het gebouw waar vroeger Pizza Hut zat. Het pand stond al vijf jaar leeg en krijgt nu eindelijk een nieuwe horecazaak. Een jaar geleden begon Hendriek Laloo (32) en zijn team te zoeken naar een grotere locatie, een pand dat meer toegankelijk was voor iedereen. Het gebouw op de Grote Markt was snel gekozen.

“In onze vorige zaak was de keuken te klein, hier is die bijna drie keer zo groot. Op het terras in de Reynaertstraat hadden we slechts plaats voor 30 personen, op de Grote Markt kunnen we 90 plaatsen voorzien. Binnen breiden we uit tot wel 120 à 130 plaatsen. Met de nieuwe locatie hopen we ook meer de toevallige passant aan te spreken.”

Klanten blij

“Bij het zoeken van een restaurant vinden veel mensen hun weg richting Grote Markt. Onze klanten zijn blij met de verhuis, zeker oudere mensen of gezinnen met jonge kinderen. De drukte van het straatje was soms een drempel. Op de Grote Markt heb je ook een speelplein en dat is mooi meegenomen”, zegt Hendriek.

“Het concept blijft hetzelfde, alleen de locatie verandert”

In december startte het team met de totaalrenovatie. Tijdens de werken werden alleen de wanden, de trap en de authentieke houtelementen behouden. Hendriek wilde het karakter van de gewezen brasserie ‘Danish Tavern’ in ere herstellen. Wellicht beter gekend bij het oudere publiek, een bloeiende zaak in de jaren 80.

Vegan fajitas

“Het waren intense maanden, maar het loont. Het concept blijft hetzelfde, alleen de locatie verandert. Naast de gekende grilltechniek proberen we ons te onderscheiden van de klassieke ribbetjeszaken met slow cooking en vijf huisgemaakte sauzen. We serveren ook vegan fajitas en salade geitenkaas, zo is er voor iedereen een optie. Het is voor ons belangrijk om met kwaliteit te werken, niet alleen kwantiteit. Gecombineerd met een leuke, losse sfeer en klantvriendelijkheid”, zegt Hendriek.

Horeca als passie

Peter, de papa van Hendriek, startte Ribs ’n Beer in Brugge in 2011. Hendriek was na zijn studies in 2014 drie jaar manager. In 2017 startte hij zijn zaak in Kortrijk. “Ik had direct door dat dit mijn passie was, de horecasector. Ik hou van de bedrijvigheid en het sociale. We blijven met beide voeten op de grond en we zien wel waar we geraken. Nu ligt de focus op de nieuwe locatie, zorgen dat we onze draai vinden, maar je weet nooit wat er in de toekomst nog kan komen”, besluit Hendriek.