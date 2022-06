Reünie van klanten van populair studentencafé De Vuurmolen in Brugge

Op zaterdagavond 2 juli organiseert gewezen Brugse horecabaas Jan Lantsoght een reünie voor het personeel en de klanten van het populaire café De Vuurmolen in ‘t Molenhuis. De Potterierei in Brugge wordt afgesloten voor alle verkeer, want in zijn gloriejaren behoorde De Vuurmolen tot de top 3 van best verkopende Jupiler-cafés in België.

Jan Lantsoght (61) en Thierry Strypsteen (47), de huidige uitbater van ‘t Molenhuis en vroegere kelner in De Vuurmolen, verwachten nogal wat volk op zaterdag 2 juli.

“We hebben van de stad de toestemming gekregen om een groot podium op te stellen in de straat. De politie zal de Potterierei voor het autoverkeer afsluiten. Terwijl dj’s Harm, André, Staf en Francis plaatjes draaien, zullen er videoclips vertoond worden.”

Topperiode

In 1985 opende Jan Lantsoght, de zoon van de Brugse architect die de plannen voor het AZ Sint-Jan uittekende, café De Vuurmolen op het Kraanplein. “Ik was amper 23 jaar oud en had ingezien dat de Brugse horeca een grote lacune vertoonde: er was geen echte studentenkroeg in Brugge.”

Een foto uit de oude doos: het team van De Vuurmolen einde de jaren ‘80.

“Op die plek op het Kraanplein was er voordien decennialang een volkscafé gevestigd. Ik kocht het pand op en maakte er een populaire jongerenkroeg van. Eind de jaren ‘80 behoorde De Vuurmolen tot de top 3 van de cafés in ons land die het meeste Jupilers verkochten”, aldus Jan Lantsoght.

Zwaaikom

Anno 2022 legt Jan Lantsoght zich samen met zijn dochter Lisa toe op de verhuur van appartementen aan de Côte d’Azur en in Tenerife. En toch heeft hij nog een Brugse ambitie: hij diende onlangs bij het stadsbestuur plannen in om van de Zwaaikom Bruges Plage te maken:

“Met een eenmalige investering in een houten platform zou van de Zwaaikom, in een rustig deel van de reitjes, vlakbij ’t Molenhuis, een definitieve, zomerse zwemplek kunnen gecreëerd worden.” Ondertussen kan alvast worden samengekomen op 2 juli in ‘t Molenhuis, voor de reünie voor het personeel en de klanten van de Vuurmolen.