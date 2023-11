Restobar Verne uit Roeselare na drie maanden al in Gault & Millau: “Aantal reservaties steeg meteen opvallend”

Drie maanden is restobar Verne open in Roeselare. Drie maanden pas en de zaak van Tom Desmet en Kim Verhaeghe wordt meteen verwelkomd met een vermelding van 13/20 in de Gault & Millau restaurantgids. Van een binnenkomer gesproken.

Toen Henk ‘zijn’ Verne stopzette, was het de bedoeling dat er opnieuw een mooi verhaal zou geschreven worden op de hoek van de Blekerijstraat en de Kermisstraat. En daar lijken Tom Desmet en zijn echtgenote Kim Verhaeghe met restobar Verne goed in te slagen. Dit koppel had enkele jaren geleden met Puur Genieten in Torhout een restaurant dat een vermelding had in de Gault & Millau. Na een ‘restaurantloze’ periode opende het koppel afgelopen zomer restobar Verne.

“We opteren voor een lekkere maar losse restaurantbeleving”, zegt Tom Desmet. We spreken de chef terwijl hij vers brood aan het bakken is in zijn keuken. “Na drie maanden loopt het al goed los maar dergelijk schouderklopje van Gault & Millau hadden we zeker nog niet verwacht. We hadden zoiets van ‘laat ons maar rustig opstarten en groeien en dan zien we wel’. En opeens horen we dat we met 13/20 binnenkomen in de Gault & Millau. Dat was een grote verrassing voor ons maar het maakt ons wel zeer ‘preus’. Dat bewijst toch dat we goed bezig zijn. Dat vertaalt zich ook in de reservaties. We kunnen na drie maanden zeker niet klagen maar maandag en dinsdag hebben we gigantisch veel reservaties gekregen, zelfs al voor maanden ver. Dat is natuurlijk leuk: de mensen zijn zeer gevoelig aan recensies van experts en weten dat een score op een bepaalde kwaliteit duidt.”

Geen hogere prijzen

“Of we nu anders zullen werken of onze prijzen opdrijven? Neen, zeker niet. Daar hebben we geen seconde aan gedacht. Onze klanten betalen een faire prijs voor de kwaliteit van de gerechten en voor ons werk. We zullen onze prijzen niet aanpassen omdat we nu in een restaurantgids staan. De inspecteur van Gault & Millau heb ik niet herkend, neen. We gaan nu niet dromen van meer, we hebben ook die ambitie niet. Ik vermoed trouwens dat restobar Verne niet in het vizier zal komen van de Michelingids-inspecteurs. Wij willen lekker koken en ons 100 procent amuseren. Ons absoluut topgerecht? Dat is de rundscarpaccio met truffelmayonaise en Oud Roeselare van ’t Groendal.” (Peter Soete)