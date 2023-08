Restobar Verne opent woensdag de deuren in Roeselare: “Er zijn hier geen regels”

Op woensdag 9 augustus openen Tom Desmet (43) en zijn echtgenote Kim Verhaeghe (37) de deuren van gastrobar Verne op de hoek van de Kermisstraat en de Blekerijstraat. Op de plaats waar de Roeselaarse horecaman par excellence Henk De Gheldere meer dan tien jaar Viva Verne uitbaatte, komt nu een nieuw culinair verhaal.

Tom Desmet en Kim Verhaeghe waren de zaakvoerders en bezielers van restaurant Puur Genieten in Torhout en kregen zelfs een mooie vermelding in de culinaire gids Gault & Millau. Het koppel heeft drie jaar een andere uitdaging aangepakt, maar is nu meer dan klaar om Roeselare te verrassen met een vernieuwend culinair concept. “We hebben de voorbije maanden de Verne aangepakt en opgeknapt, we hebben een keuken geïnstalleerd en ruimte gemaakt voor 30 couverts”, vertelt Tom Desmet. “We zullen geen typisch restaurant zijn, we hebben twaalf jaar de regels gevolgd maar nu is het tijd om volledig ons gedacht te doen. In gastrobar Verne zullen geen regels zijn: wie wil sharen, kan dat doen maar wie alles zelf wil opeten, zal dat even probleemloos kunnen doen. Wij zullen zeer lekkere cocktails serveren, goed smakende gerechten en uitstekende wijnen en de gasten kunnen gewoon kiezen wat en hoeveel ze wensen.”

“Woensdag starten we officieel maar zondag hebben we al proefgedraaid voor familie en goede vrienden. Die hebben opbouwende kritiek gegeven waaruit we kunnen leren. Het leerde ons ook welk ritme we moeten aanhouden in de keuken en in de bar. We willen ons in het begin zeker niet verbranden en de gasten lang laten wachten omdat we het tempo niet aan kunnen. We voorzien inderdaad 30 couverts maar zullen in het begin proberen op 20 gasten te mikken, tot we alles in de vingers hebben. Het is de bedoeling dat Kim en ik alles zelf doen maar we zien wel hoe het evolueert. Onze openingsdag woensdag is al volgeboekt en ook vrijdag kan er niemand meer bij maar zaterdag zijn er nog enkele tafeltjes vrij.”

Culinaire gids

“Met Puur Genieten stonden we inderdaad in Gault & Millau en gastrobar Verne zou ons inziens zeker ook opgepikt kunnen worden door de culinaire gids. Maar dat houdt ons nu niet bezig en is eigenlijk ook geen einddoel. We willen gewoon een leuk restaurant uitbouwen waar de gasten zeer lekker eten én drinken en graag terugkomen.”

“Het klopt dat er in Roeselare opnieuw twee restaurants van dezelfde familie zijn (lacht). In het verleden was er al Savarin van nonkel Jan Deceuninck en Den Haselt van papa Luc Desmet en nu is er enkele weken geleden de opening geweest van Zaag en Zeef van mijn nicht Charlotte Deceuninck en volgt nu het begin van gastrobar Verne van Kim en ik. Charlotte komt trouwens zaterdag eten bij ons. Wij zijn nog niet in Zaag en Zeef geweest. We moesten onze volledige focus op onze openingsweek leggen. Maar binnen enkele weken steken we zeker ook onze voeten onder tafel bij Zaag en Zeef.”