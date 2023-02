Resto Mojo heet voortaan ‘cocktail bistro Mojo’

Zo’n achttien jaar na de start slaat het bekende Resto Mojo, jarenlang uitgebaat door Johan Beerlandt en Monique Tanghe, een nieuwe weg in. “Ik heb de zaak in mei vorig jaar al overgenomen van mijn ouders maar nu starten we dus met het nieuwe concept: laagdrempeliger en met een kleinere kaart”, zegt dochter Roxanne Beerlandt (38).

Het duurde na de start in 2005 niet lang voordat Resto Mojo een ruime schare klanten wist aan te trekken en te behouden. Uitbaters Johan Beerlandt en Monique Tanghe waren dan ook geen onbekenden in de Brugse horeca. Ze runde jarenlang het legendarische bruine café en eethuis L’Estaminet aan de andere kant van het Koningin Astridpark.

Maar ook met Mojo schreven ze dus een bijzonder mooi verhaal, samen met chef Christoph Boerjan. In Mojo leerden de Bruggelingen kangoeroesteak met pepersaus eten en ook de tonijn met bearnaise was er een voltreffer, net als de ‘couscous royal’. Dochter Roxanne werkte ook jarenlang mee, als het vriendelijke gezicht in de zaal, terwijl Monique zich ontfermde over de koude keuken en Johan over de bar en de kassa.

Kleinere gerechtjes

“Toen ik de zaak in mei vorig jaar van mijn ouders heb overgenomen, voerde ik al een aantal wijzigingen in het interieur door. Zoals het plaatsen van hoge tafels bijvoorbeeld”, vertelt Roxanne. “Maar we serveerden toen wel nog alle vertrouwde restaurantgerechten. Het was altijd al mijn intentie om het concept bij te sturen naar kleinere gerechtjes en tapasbordjes en dat is ook waar we nu sinds enkele dagen mee gestart zijn. En dan was er ook nog het feit dat onze chef Christoph na achttien jaar hier bij ons iets anders wilde gaan doen, buiten het erg drukke horecaleven.”

Op de eetkaart zien we onder meer een plankje fijne kazen met mangochutney en een plankje charcuterie met zoetzure groentjes. Daarnaast staan er ook wel stoofpotjes op het menu en gerechtjes met een knipoog naar de vroegere eetkaart, zoals langoustines met calvadosboter. “Maar je kunt hier voor alle duidelijkheid dus ook gewoon terecht om een glas te komen drinken”, geeft Roxanne nog mee.

Alle info: www.restomojo.be