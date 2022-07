Restaurants en dierenparken blijven gesloten door hitte

Het is vandaag code rood voor de hitte in West-Vlaanderen en in de provincie Henegouwen. De temperatuur zal tegen de 40 graden oplopen. Daarom hebben verschillende zaakvoerders in West-Vlaanderen beslist om vandaag dicht te blijven of vroeger te sluiten. “Het is onmenselijk om ons personeel deze middag en avond met plateaus en borden te laten rondsleuren”, klinkt het bij brasserie Sea Star Sailor’s Bar in Nieuwpoort.

De temperaturen beginnen vlug op te lopen en het wordt vandaag bloedheet in onze provincie. Daarom hebben het pop-uppark van Dadizele en het Kakelend kippenmuseum in Keiem beslist om vandaag dicht te blijven. “We zullen onze handen al vol hebben om onze dieren de nodige afkoeling te bieden. We willen vandaag de extra stress voor de dieren van de bezoekers vermijden en zullen daarom uitzonderlijk niet openen”, laten ze weten via sociale media.

Aangepast openingsuren in horeca

Verschillende horecazaken beslissen om vandaag met de hitte hun openingsuren aan te passen. Op het terras van brasserie Sea Star Sailor’s Bar in Nieuwpoort is er normaal plaats voor 300 personen. “Twee jaar geleden was het ook heel even zo warm als nu en dan hebben we gemerkt dat mensen elders verfrissing gaan zoeken. Toen zijn we wel de hele tijd opengebleven, want we dachten dat er ‘s avonds nog mensen zouden langskomen. Maar dat was niet het geval. Daarom sluiten we vandaag de deuren al vanaf 15 uur”, vertelt uitbaatster Laurie Lasat.

“We doen het natuurlijk ook voor het personeel. Want het is voor hen ondragelijk om met zo’n hoge temperaturen te sleuren met plateaus en borden. Normaal blijven we open tot ‘s avonds laat. Vorige week was een topper en zat het hier nog vol tot 1 uur door de avondmarkt. Maar vandaag is het gewoon veel te warm.”

“Met zo’n hitte blijven de mensen binnen en is het niet rendabel om open te blijven”

Bistro ‘t Oud Gemeentehuis in Varsenare doet het omgekeerde en zal juist vanavond pas openen. “We hebben een groot overdekt terras, waar de mensen kunnen afkoelen. Er waren ook al verschillende reservaties voor 60 personen gemaakt. We kunnen de mensen nu nog moeilijk afbellen. Er wordt ook veel personeel ingezet, zodat we voldoende ruimte hebben. We hebben ook enkele koele zaaltjes en ruimtes, waar het personeel dan in rust kan afkoelen. Deze middag op het warmste moment blijven we wel gesloten.”

Vaccinatiecentrum ook gesloten

Het vaccinatiecentrum in Veurne sluit vandaag twee uur vroeger dan voorzien © José Tyteca José Tyteca

Normaal gezien zou er vandaag in het vaccinatiecentrum van Veurne gevaccineerd worden tot 13 uur. Maar door de voorspelde hitte, sluiten ze hun deuren al twee uur vroeger. De personen, die tussen 11 en 13 uur nog een afspraak hadden staan, werden telefonisch op de hoogte gebracht. Het volgende prikmoment in Veurne is in gepland op 17 augustus.