Restaurant Zet U opentstraks in hartje Dadizele

Maaike Vanpoucke en Kim Van Engelandt verhuizen met hun restaurant ‘Zet U’ van Passendale naar Dadizele. Op de locatie waar vroeger horecazaak ‘Baselic’ huisde openen zij op donderdag 9 februari de deuren. “We wilden graag in de buurt van Passendale blijven en beschikken hier over meer ruimte om onze droom verder te zetten.”

Vijf jaar geleden maakten Maaike Vanpoucke (43) en Kim Van Engelandt (40) hun horecadroom waar. In Passendale startten ze hun restaurant ‘Zet U’ op. “Onze zaak sloeg onmiddellijk aan. We kregen lovende reacties van de klanten. Dat smaakte naar meer. Aangezien ons huurcontract ten einde liep startten we een zoektocht naar een nog wat ruimere locatie waar we nog meer ons ding kunnen doen. In het najaar van 2022 werden belangrijke knopen doorgehakt. We zouden ons horecaverhaal hier kunnen verderzetten”, aldus Kim.

Basiliek

Op 14 januari stopten Maaike en Kim in Passendale, op donderdag 9 februari heropent ‘Zet U’ de deuren in de schaduw van de Dadizeelse basiliek. “We hebben in Passendale een mooi klantenbestand opgebouwd en hopen die mensen hier terug te zien. Daarnaast is Dadizele ook een bloeiende gemeente waar er heel wat te beleven valt.” Het koppel voerde de voorbije weken opfrissingswerken uit in hun nieuwe pand. “Er was al een heel goede basis, maar we wilden graag nog wat onze eigen huisstijl doortrekken.”

“We beschikken hier over veel meer ruimte dan in Passendale”

In Zet U is er straks plaats voor 68 klanten. “Toch een pak meer dan in onze vorige zaak. Meer ruimte binnen, maar ook achteraan hebben we een groot, afgescheiden terras. Daarnaast kan ik ook volop mijn eigen ding doen in een grote, ruime keuken”, aldus Kim die een koksopleiding genoot. Maaike zorgt er als gastvrouw voor dat elke klant zich onmiddellijk welkom en op zijn gemak voelt. “Ons volledig team vanuit ons restaurant uit Passendale maakt mee de overstap, daarnaast zijn we nog op zoek naar een extra vaste keuken- of zaalmedewerker.”

Frans-Belgische keuken

Bij restaurant Zet U kunnen klanten terecht voor een Frans-Belgische keuken. Een lekkere côte-à l’os of heerlijke slibtongetjes. Het zijn maar enkele van de gerechtjes die op de menukaart zullen prijken. “Om alles vers en huisbereid te kunnen maken werken we met een beperkte kaart. Daarnaast zullen we ook telkens een aantal suggesties aanbieden die regelmatig zullen wijzigen volgens het seizoen.”

