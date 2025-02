Restaurant Water en Vuur in Diksmuide sluit (deels) de deuren: “We gaan enkel nog open voor groepen vanaf 16 personen”

Restaurant Water en Vuur in Diksmuide zal vanaf 1 mei enkel nog open zijn voor groepen vanaf 16 personen tijdens de week, in het weekend moet je met minimum 27 mensen aanschuiven als je een reservatie wil. “We gaan in geen geval stoppen”, benadrukt uitbater Tijl Devriendt. “We willen met heel veel goesting nog jaren doordoen. Wat we wel gaan doen is op een andere manier werken.”

“We blijven resoluut kiezen voor vers waarbij we nog steeds veel zelf groenten en dergelijke willen kweken. Wat we zoeken is een andere manier van werken”, klinkt het bij de uitbaters.

Tijl en Gudrun stonden altijd met heel veel passie en gedrevenheid in de zaal en de keuken en waren er altijd voor de klanten. “Dat verandert nu niet. De passie en gedrevenheid blijven alleen zullen we nu nog wat meer creativiteit in onze keuken kwijt kunnen. Tijl zal volop zijn fantasie kwijt kunnen in onze gerechten en ook dat komt dan weer de klant ten goede”, geeft Gudrun mee.

“Los van enkele themaweekendjes van tijd tot tijd gaan onze poorten vanaf 1 mei enkel nog open voor groepen. Tijdens weekdagen ontvangen we met plezier groepen vanaf 16 personen, in de weekends kan dat vanaf 27 personen. En vanaf 39 personen krijg je de tent privé.”

Voor zittende maaltijden is plaats voor 66 personen, voor walking dinners is dat 102.

Themadagen

“We zullen ook themadagen organiseren waarop individuele reservaties mogelijk zijn en dat vanaf 1 mei, zondag 11 mei wordt het moederdagmenu geserveerd en het weekend van 30 mei en 1 juni is er het aspergemenu. Tijdens de zomermaanden staat weer heel wat gepland en vanaf september trekken we dan de kaart van de groepen”, legt Tijl uit.

“Wie nog een waardebon heeft, geen probleem die vervallen niet en kan je dus nog altijd gebruiken. Wij werken ook graag uw voorstel uit.”