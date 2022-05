Restaurant Vlass uit Middelkerke hoopt op Michelinster

Ook in restaurant Vlass heerst er Michelinkoorts. Als het enigszins kan, trekt de ploeg maandag naar Bergen om er de nieuwe gids te verwelkomen. Chef Stefaan Lauwereins is formeel: “Terugkomen met of zonder ster zal onze werkwijze niet veranderen.”

Het verhaal van restaurant Vlass begint in februari 2017. Chef en CTB Orde 33 Masterchefs Belgium Stefaan Lauwereins en eega/gastvrouw Tineke Derycke besluiten, na 25 jaar hard werken, in januari 2017 hun restaurant De Vlaschaard aan de Leopoldlaan 246 een nieuwe look te geven.

De inboedel gaat er volledig uit, de inhoud wordt herschikt, zoon Kenzo versterkt het team en met Vlass komt er ook een nieuwe naam. Dat alles met een knipoog naar topgastronomie.

Vernieuwing troef

De nieuwe aanpak zorgt voor een volledige metamorfose. Het enigszins achterhaalde Parijse interieur maakt plaats voor een moderne aanpak, fris en aantrekkelijk. Tegelijk kwam zoon Kenzo mee in de zaal als sommelier. De nieuwe naam Vlass is kort, krachtig en sterk en het was meteen de bedoeling om een strakke lijn te trekken van moderne kunst tussen de naam, het interieur en de dagverse streekproducten in de keuken.”

“Voeg daarbij naderhand de komst van Elien Verhulst – vriendin van Kenzo – als rechterhand in de keuken, zodat ervaring en jeugdige ambitie meteen de rode draad werd in de piepjonge Vlass.”

Totaalbeleving

Het is duidelijk, de Vlass kent een hoge vlucht. In amper vijf jaar ontpopte de Vlass zich tot een begrip in de regio. De kwarteeuw ervaring van chef Stefaan en gastvrouw Tineke, gekoppeld aan het jeugdig enthousiasme van Kenzo en Elien, zorgde voor een golf aan nieuwe ideeën waarvan de klanten de vruchten plukten.

Stefaan Lauwereins: “We streven met ons team dagelijks naar een totaalbeleving. Ontvangst met naamkaartje op tafel, diverse tafelbedieningen, een snoepjeskar, een likeurkar, een kaaskar, kortom we beogen compleet tafelplezier, waarin we geen detail uit het oog willen verliezen. Hiervoor kiezen we uiteraard voor de beste producten, graag met leveranciers uit de regio.”

“Onze troef is dan ook de vertaling naar één creatief menu, met keuze uit 3, 4 of 5 gangen, al dan niet met een knipoog naar de wereldkeuken, inclusief vega- of exclusieve groentenschotel.”

De equipe van Vlass hoopt maandag op het allerhoogste bij de voorstelling van de nieuwe Michelingids. “Terugkomen met of zonder ster zal onze werkwijze niet veranderen. Indien negatief, zal er wellicht ontgoocheling zijn bij onze jeugd, maar tegelijk zal het een signaal zijn om nog beter te doen voor onze klanten, die nu al onze sterren zijn.”

“We willen hen steeds verder in de watten leggen met kwaliteitsvolle schotels, opgediend met een topservice”, aldus nog chef Stefaan Lauwereins.

