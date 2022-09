Restaurant Vespa’z verhuist naar pand voormalige brasserie Flores

Restaurant Vespa’z 4 sluit binnenkort de deuren langs de Brugsesteenweg. De horecazaak wordt afgebroken en maakt plaats voor een Burger Kingrestaurant. Niet getreurd, midden oktober opent Vespa’z alweer de deuren, iets verderop, in het pand waar vroeger restaurant Flores huisde.

Negen jaren geleden startte Vespa’z 4 op in de voormalige woning van de alom gekende Roeselaarse keukenbouwer Donald Muylle. Enkele maanden geleden geraakte bekend dat het restaurant binnenkort tegen de vlakte gaat en plaats maakt voor een restaurant van fastfoodketen Burger King. “We kenden hier negen mooie jaren. De zaak draaide goed, een erg goede locatie langs deze drukke invalsweg”, aldus zaakvoerder Olivier Desmet. Hij wou graag een vervolg geven aan Vespa’z langs de Brugsesteenweg. “We lieten ons oog vallen op horecazaak Flores. Het pand staat sinds een tweetal maanden leeg en ligt vlakbij. In de omgeving van het restaurant is er zelf nog meer parking dan dat dit nu het geval is.”

Opfrissingswerken in Flores

Op 1 oktober sluit Vespa’z 4 voorgoed de deuren. De nieuwe zaak, slechts een honderdtal meter verder in de Brugsesteenweg, gaat open midden oktober. “We zijn momenteel volop bezig met wat opfrissingswerken in ons toekomstig restaurant. We kiezen er voor de Franse keuken, maar ook wat Italiaanse gerechten zullen er geserveerd worden.”

Nieuw concept in Vespa’z 1

Brasserie Flores wordt omgedoopt tot Vespa’z. De ‘4’ wordt niet meer in de naam opgenomen. “Een vijftiental jaar geleden startten we met het Vespa’z-concept. Op een gegeven moment hadden we vier restaurants met die naam. In de toekomst zal enkel het restaurant langs de Brugsesteenweg nog die naam dragen”, aldus Olivier. Hij heeft ook plannen met Vespa’z 1, het restaurant dat reeds vijftien jaar in het centrum van de stad huist. “We hebben onlangs het pand daar aangekocht en lanceren er in de toekomst een nieuw concept onder een nieuwe naam.” Eens het huidige Vespa’z 4 gesloten is, gaat het gebouw tegen de vlakte. De slopingswerken staat nog voor dit jaar gepland. Burger King hoopt op diezelfde locatie nog volgend jaar een filiaal in Roeselare te openen.