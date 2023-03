Restaurant Uilenspiegel uit Wenduine blaast 60 kaarsjes uit: “Deel van ons levensverhaal”

Restaurant Uilenspiegel is al zestig jaar een vaste waarde en een vertrouwd gezicht langs de Blankenbergse-Steenweg in Wenduine, op de grens met Blankenberge. Karin nam de zaak in ‘94 over van haar ouders. “Nooit gedacht dat ik het even lang zou uitzingen als hen”, zegt ze.

Op 6 maart 1963 namen Fernand Hoste en Cecile Christiaen, nu 92 en 80, Laiterie Lusthof over aan de Blankenbergse-Steenweg. “Die naam hebben ze niet lang gehouden”, zegt dochter Karin (60). “Het was de tijd van de piratenzenders, één daarvan was Radio Uilenspiegel. “Het schip was het jaar voordien vastgelopen in Cadzand en had daar veel bekijks. Papa vond Uilenspiegel bovendien een mooie naam, dus besloot hij om de zaak voortaan zo te noemen”, aldus Karin, die in ‘94 als prille dertiger het roer overnam.

“Tot dan hadden mijn ouders ook altijd pension gedaan: boven de zaak zijn zeven kleine kamertjes waar jaarlijks vaste gasten logeerden. Kinderen die hier toen met hun ouders of grootouders op vakantie kwamen, zien we hier vaak nog terug in een nostalgische bui”, glimlacht Karin. Toen vast op de kaart: een boerestutte met hesp en kaas. “We waren een gezellig ouderwets cafeetje, typisch voor die tijd”, vervolgt Karin haar verhaal.

“Na mijn scheiding, in 2001, heb ik even op het punt gestaan om de zaak over te laten, maar dan ben ik mijn huidige partner Yves Van Moorter tegengekomen die mij zei: Zó’n mooie zaak, dat ga je toch niet zomaar laten gaan? Hij trok mij over de streep, en nu ben ik daar blij om. Tenslotte is dit voor een deel ook het levensverhaal van mijn ouders”, klinkt het.

Ondertussen is Karin ook al aan haar dertigste seizoen begonnen. “Mama en papa hebben er 31 gedaan en ik had nooit gedacht dat ik hen zou evenaren”, lacht Karin. “Maar kijk, volgend jaar is het al zover. We doen nu wel nog enkel tijdens de paas- en zomervakantie vijf dagen per week open, de rest van het jaar moeten we het vooral hebben van familiebijeenkomsten. Dat is onze redding geweest, want ik vond net zoals elders in de horeca geen vast personeel meer.”

Verse mosselen

Anderzijds boogt Karin wel op haar trouwe personeel. “Ik heb flexi’s die hier op hun vijftiende begonnen zijn als jobstudent en ondertussen al even lang blijven komen. Maar dat is dus maar voor af en toe”, klinkt het.

Restaurant Uilenspiegel is al zestig jaar een vaste waarde langs de Blankenbergse-Steenweg. © repro WK

Vandaag zijn de specialiteiten van het huis vooral vis. “We staan bekend om onze tomates-crevettes met handgepelde garnalen. We mogen daardoor onder meer komiek Luc Caals tot onze vaste klanten rekenen”, zegt Karin. “Maar ook onze zeetong is een echte klassieker, en uiteraard de verse mosseltjes – enkel Zeeuwse, dat zijn de beste – in ‘t seizoen. Dat loopt hier van juli tot eind oktober, daarna begint het wildseizoen.” Karin schat dat haar Uilenspiegel een van de langstlopende horecazaken is van de hele Belgische kust. “Daar ben ik zeker fier op, ja. Misschien dat we er binnenkort nog wel eens mee uitpakken.”