Restaurant The Lord bestaat 30 jaar en viert dat met eigen gin

Dit jaar bestaat The Lord 30 jaar. Het Middelkerkse restaurant op de hoek van de Leopoldlaan en Alexandre Ponchonstraat is al die tijd een vaste waarde gebleven in de Middelkerkse horeca. De groei en evolutie van de zaak is misschien wel een symbool voor de ontwikkeling die traditioneel Middelkerke vandaag te beurt valt. Aan de vooravond van een hopelijk drukke zomer pleiten zaakvoerders Petra en Hans voor constante verfrissing in de lokale horeca. “Middelkerke verandert en dat merken we aan ons cliënteel.”

Petra en Hans zagen het horecalandschap in die tijd grondig veranderen maar kozen resoluut voor hun eigen weg. “Meteen na de opening besliste ik samen met mijn echtgenote Petra om The Lord om te vormen naar een volwaardig restaurant. Dat bood ons de vrijheid om nu en dan een vernieuwend accent in onze zaak te stoppen. Iets wat we tot op vandaag nog altijd doen. Petra kwam zelfs met een uniek idee. Voor de dertigste verjaardag van the Lord lieten we onze eigen gin stoken. Dat zijn van die dingetjes die ons de mogelijkheid geven om onze zaak anders te benaderen, onze kaart te verfijnen en onze gasten iets anders te kunnen aanbieden, zegt Petra.”

Groeipontentieel benutten

“Als horeca-ondernemer kan je niet op je lauweren rusten”, zegt Hans. “Ik denk dat de meeste van onze collega’s dat ook binnen hun mogelijkheden doen. De verwachtingen van je gasten veranderen immers zo snel. Innoveren en renoveren blijft de boodschap. Zeker als je ziet hoe snel Middelkerke echt verandert. Projecten zoals het sportpark, het nieuwe casinoproject… straks een volledig nieuwe zeedijk. Dat trekt volk naar je gemeente. Ik merk dat we nog steeds groeien en nieuwe, vaste klanten krijgen. Recent renoveerden we The Lord nogmaals. We willen klaar zijn voor de toekomst. En we wil onze gasten ontvangen en kwaliteit aanbieden in een kader dat past in het nieuwe Middelkerke.”

In zee met Sterkstokers

Petra Vanden Broucke van The Lord ontwikkelde samen met Sterkstokers een eigen ‘The Lord’ gin. “Sterkstokers maken distillaten en dranken op maat. Ik koos voor een gin met toetsen van pompelmoes lange pepers.” Ex-voetballer Patrick Goots vertegenwoordigt al enkele jaren Sterkstokers. “We hebben een ruime keuze aan 250 blends en mengelingen. Vanaf een minimumlevering maken wij je eigen spirit met private label op maat van je bedrijf of horecazaak.”