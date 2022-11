Restaurant ‘t Nonnebos in Zonnebeke is het meest fiets -en kindvriendelijke restaurant van het land: “Keiharde werk werpt vruchten af”

In Schelle werden de Belgische Horeca Awards uitgereikt. De award voor meest fiets -en kindvriendelijk restaurant gaat naar ‘t Nonnebos uit Zonnebeke, de zaak van Mathias Ver Eecke en Joske Mattelaer.

Mathias en Joske gingen met een mooie delegatie personeel naar Schelle voor de uitreiking. In de categorie fiets -en kindvriendelijkheid scoorden ze een uitmuntende 9,3/10. “Een jury maakte een hele analyse. Daar hoorden onder meer mystery calls, aanvragen via mail en vragen voor het personeel bij. In onze beginjaren werden we al eens derde, maar dit is natuurlijk de kers op de taart”, zegt zaakvoerder Mathias Ver Eecke. “We renoveerden dit voorjaar ons terras en plaatsten een nieuwe buitenspeeltuin. Ook onze binnenspeeltuin vernieuwden we enkele jaren geleden nog. Op vlak van fietsvriendelijkheid plaatsten we een stalling voor 50 fietsen en 16 laadpunten. Bovendien bevinden we ons aan een fietsknooppunt vlakbij het Polygonebos.”

Ook buiten kunnen de kinderen naar hartenlust ravotten. © GF

Voor Mathias doet deze erkenning veel deugd. “Acht jaar keihard werken, werpt met deze award zijn vruchten af. We doen veel opofferingen, maar het is fijn dat ze iets opleveren. We willen ook ons ganse team bedanken, want zonder hen zou dit niet mogelijk zijn.”

De indoor speeltuin van ‘t Nonnebos. © GF

Nu is het even rustig maar vanaf januari vliegen ze er weer in als vanouds. “December is de periode waar de riem er even af gaat. Een welverdiende periode van rust waar we tijd maken voor familie en vrienden. In 2023 willen we verder gaan op de ingeslagen weg. Momenteel zijn we bezig aan de renovatie van een feestzaal op de bovenverdieping en in het voorjaar willen we een vakantiewoning openen vlakbij het restaurant. We krijgen af en toe de vraag voor overnachting en hopen hiermee op die nood in te spelen.”