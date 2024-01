Restaurant ‘t Gildeke houdt laatste service op zondag 2 juni: “Tijd voor nieuw avontuur in Scherpenheuvel”

Restaurant ‘t Gildeke sluit begin juni de deuren in Lichtervelde. Herbert en Elise starten samen een nieuw avontuur in Scherpenheuvel. Wie de laatste service op zondag 2 juni niet wil missen, reserveert best snel, want de reservaties komen vlot binnen.

‘t Gildeke opende zijn deuren in 2009. “De meeste van onze vaste klanten willen nog een laatste keer langskomen,” vertelt Herbert Van Zieleghem (33), die samen met zijn echtgenote Elise Van Camp (41) eigenaar is van ‘t Gildeke. “Ik verspreidde het nieuws van onze verhuis op Facebook en was verrast door de vele reacties die erop kwamen.” Elise doet hoofdzakelijk de boekhouding en andere administratie achter de schermen, en combineert dit met een deeltijdse job als bediende.

Naar Scherpenheuvel

“Wij vullen elkaar goed aan, waardoor ik mijn tijd optimaal in het restaurant heb kunnen spenderen,” vertelt Herbert, “ik ben haar daar heel dankbaar voor. Mijn grootste zorg om te verhuizen was dat onze kinderen Niels (9) en Lars (6) er goed opgevangen zouden worden. ”

“We zullen nu meer tijd hebben voor ontspanning en onze vriendenkring in Scherpenheuvel is groter”

Na 15 augustus opent het koppel bistro Famis in Scherpenheuvel, de geboorteplaats van Elise. “Famis wordt kleinschaliger, maximum 28 couverts. Ons motto is betaalbaar genieten, met gebruik van seizoensgebonden, betaalbare producten.” Of ze Lichtervelde niet zullen missen? “Toch wel, maar we kijken er naar uit om iets meer te doseren. Zo nemen we twee sluitingsdagen in plaats van één”, legt Herbert uit. “Voor ons is de stap minder groot dan men denkt. In Lichtervelde werken we zeven op zeven en is er geen tijd om op stap te gaan. Als we tijdens vakantiedagen in Scherpenheuvel zijn, hebben we meer tijd voor ontspanning en onze vriendenkring is er groter.”

Bar Cesar

Bistro Famis is een nieuwbouw, waarbij Herbert de voor- en nadelen van ‘t Gildeke in de studie heeft meegenomen. Daarnaast nemen ze een trendy koffie- en cocktailbar over. “Bar Cesar opent vanaf half april en zal open zijn van donderdag tot zondag. Ideaal om na het wandelen of fietsen een koffie met artisanaal dessert of een cocktail met een hapje of tapas te nuttigen. Mijn moeder Suzy Deblaere, die fulltime bij ons werkt zal deze voor haar rekening nemen van donderdag tot zondag.”