Restaurant Swaenenburg in Oostrozebeke heeft ook hotelfunctie terug: “Dit is mijn levenswerk”

Nadat restaurant Swaenenburg een paar jaar geleden de deuren weer opende, kreeg Oostrozebeke er een ideale gelegenheid bij voor feesten allerhande. Uitbater Tom Verhaeghe maakte nu ook werk van een totaalrenovatie van het hotel op de eerste etage.

De jonge kok Tom Verhaeghe en zijn vrouw Tiffany Pieters zijn bijzonder ondernemende mensen. “Vorig jaar in juni ben ik gestart met de uitbating van het bestaande restaurant-feestzaal Swaenenburg dat al jaren dicht was. Met mijn diploma kok wou ik de zaak nieuw leven in blazen maar omdat het pand ook beschikte over kamers, droomde ik ervan om de combinatie hotel-feestzaal-restaurant te kunnen realiseren.”

“Het hotel was uitgeleefd, renovatie was de enige optie”

“Eerst wou ik met de uitbating van het restaurant beginnen. Een hele opgave omdat ik het klantenbestand volledig moest heropbouwen. Nu het restaurant Swaenenburg langzaam door het publiek herontdekt wordt, achtte ik de tijd rijp om ook iets te gaan doen met de hotelkamers. Het hotel was echt volledig uitgeleefd, er zat niets anders op dan over te gaan tot een totaalrenovatie. Hiervoor nam ik ondernemer Dimitri Berteloot onder de arm en het werd een topsamenwerking. De klus is intussen geklaard zodat Swaenenburg nu beschikt over zes ruime moderne hotelkamers die voorzien zijn van het modernste comfort. De werken werden opgestart in mei en duurden tot november.”

Familiale sfeer

“Nu ik samen met mijn vrouw de zaak in eigendom heb, wil ik van het hotel-restaurant mijn levenswerk maken. Ik ben er met heel veel positiviteit aan begonnen en wie er zijn feest zal houden zal ook kunnen genieten van een echte familiale sfeer. Hier in de onmiddellijke omgeving is er enorm veel industriële activiteit zodat ik wat het hotel betreft vooral mik op de zakenwereld. Ik heb één grote troef want er is hier in de buurt nergens een hotel-restaurant. Met het hotel erbij kan ik steeds mensen logeren die hier gefeest hebben en dezelfde avond of nacht niet meer huiswaarts keren. Naast zakenmensen voor het hotel zijn ook de familiefeesten een specialiteit.”

Degelijke keuken

Mikt hij als chef-kok ook op een bepaald cliënteel? “Met al dat sterrengedoe hou ik me niet bezig. Ik streef ernaar om aan mijn klanten een degelijke klassieke Franse keuken aan te beiden. Gezinnen met kindjes alsook verenigingen zijn hier altijd welkom. Ook toeristen die naast Brugge ook het binnenland bezoeken zijn hier van harte welkom.”

Het zijn door de dure energieprijzen moeilijke tijden voor de horeca. “Wij hebben het momenteel heel lastig omdat een zaak als de onze een grootverbruiker is van gas en elektriciteit maar we proberen er alles aan te doen om heel spaarzaam met energie om te springen zolang de energiecrisis blijft aanslepen”, besluit Tom Verhaeghe.