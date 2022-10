Restaurant SoCal Kitchen van Issey (23) wordt Big Wave Burgers

Eind juli kondigde Issey Ameye (23) aan om de deuren van haar restaurant SoCal Kitchen in de Menenstraat tijdelijk te sluiten. In SoCal – wat staat voor South California – Kitchen kon je de authentieke Amerikaanse burgers, taco’s of slaatjes kopen die ook in Los Angeles of San Diego te verkrijgen zijn. De jonge Wevelgemse opent vandaag weer de deuren van haar restaurant, nu weliswaar onder een nieuwe naam Big Wave Burgers.

“Deze zomer werkte ik aan de uitbouw van een foodtruck”, vertelt Issey. “Die kreeg de naam Big Wave on Wheels. “Ook daar hetzelfde Amerikaanse concept, ik stond er reeds mee op Student Welcome in Kortrijk en nu ben ik klaar voor de volgende stap, de heropening van het restaurant met de focus op afhaal en levering aan huis. De naam verandert, die wordt nu Big Wave Burgers. Wij willen mensen de kans bieden om ook gezondere opties thuis te laten leveren. Het hoeft niet altijd pizza of frietjes te zijn, ook een taco of slaatje kan aan huis geleverd worden.”

Big Wave on Wheels kan vanaf heden voor verschillende evenemen ten geboekt worden, het restaurant Big Wave Burgers opent officieel opnieuw de deuren op vrijdag 14 oktober. Op hetzelfde adres, Menenstraat 482. Meer info op www.bigwaveburgers.be. (SLW)