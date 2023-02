Restaurant Rebelle uit Marke opent 1 maart pop-up in Safari Studios

Martijn Defauw (35) is samen met zijn vrouw Tessa D’Haene (31) eigenaar van restaurant Rebelle in Marke. Na zes jaar voeren ze hun langverwachte renovatiewerken uit.

“We hadden grotere plannen voor ons restaurant, maar daarvoor moesten we even sparen”, glimlacht Martijn. Alleen de gevel en een deel achteraan staan nog overeind van het restaurant te Marke. “We gaan eigenlijk voor een totaalrenovatie met een deel nieuwbouw voor de keuken en het afwasgedeelte. Van parking en interieur tot terras en toiletten zal alles vernieuwd zijn. We willen meer comfort voor onze gasten, maar ook voor onszelf. Het restaurant was te kleinschalig voor onze manier van werken.” Het pand zou blijkbaar ook het oudste huis zijn van Marke met weinig isolatie en enkelglasramen wat heel wat energiekosten met zich meebracht. “Het interieur wordt hedendaagser zonder de ziel van het huiselijk restaurant te verliezen. Het element van verschillende kamers wordt behouden met detail voor oude en ruwe materialen.”

Augustus weer open in Marke

Martijn en Tessa zijn bevriend met de bandleden van Goose, zo kwamen ze uit bij Safari Studios in de Magdalenastraat. “Het zijn zelf ook foodies die over heel de wereld gaan eten. Het was hun droom om in het studiogebouw een restaurant te hebben dus dat was een ideale match.” De gelijkvloers is een polyvalente eventruimte, voorheen een garage. “Van de smeerput maken we de wijnkelder, de spuitcabine wordt de koude keuken en in de ruimte waar vroeger de wagens stonden worden vanaf volgende week de gasten geplaatst. Het fornuis mogen we gebruiken van Kortrijkse keukenbouwer Miikitco.”

Normaal gaat het restaurant Rebelle in Marke opnieuw open in augustus.