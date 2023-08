Restaurant overspoeld met ruim 100 negatieve online reviews na dispuut met klant: “Gelukkig nu allemaal verwijderd”

Een dispuut met een groep klanten in restaurant Emjeez aan de Lippenslaan in Knokke-Heist leidde vorige week tot meer dan 100 negatieve reviews op Google, allemaal van mensen die nog nooit in de zaak geweest waren. De boze klant had via een Whatsappgroep opgeroepen om zoveel mogelijk slechte reviews online te zetten. Zo stond er te lezen dat er mieren in het eten zaten en dat de baas een agressief ventje was. Gelukkig greep Google zelf in en verwijderde de reviews.

“Vorige week vrijdag was er een discussie buiten op ons terras”, vertelt Miguel Hillewaert (25), die de zaak sinds een kleine drie jaar runt met zijn vennoot Yves Grijseels en zijn vriendin Bo Smagge (23). “Een Nederlands gezelschap van vijf mensen maakte er een probleem van dat de sliptongetjes voor de dochter van een jaar of 15 niet gefileerd waren. Maar ze hadden helemaal niet gevraagd om dat te doen. Mijn vriendin nam het bord meteen terug en bracht het naar de keuken. We hebben de tongetjes dan gefileerd, maar de discussie was daarmee niet ten einde. Het werd alleen maar erger. Die mensen kwamen de zaak in en een vrouw uit het gezelschap maakte een gebaar als zou ze mij wurgen. Het eindigde op wat duw- en trekwerk, maar het scheelde niet veel of het zou een handgemeen zijn geworden.”

Whatsappgroep

“We haalden er ook de politie bij. Die waren nog maar vertrokken of ik kreeg op mijn smartphone een bericht van mensen die ik niet ken, met een screenshot van een Whatsappbericht waarin werd opgeroepen om ons negatieve reviews te geven. Ik hoorde eerst dat die Whatsappgroep 1.600 leden telde, maar blijkbaar kan zo’n groep slechts maximaal 1.024 leden tellen. Wat nog genoeg is natuurlijk. Binnen de kortste keren stonden er meer dan 100 nieuwe reviews op, allemaal negatief. Er zouden ook wel mensen geweest zijn in de groep die vonden dat zoiets niet kon, maar zij werden uit de groep verwijderd.”

“Onze score daalde van 4,5 naar om en bij de 3. Maar ‘s anderendaags waren de negatieve recensies allemaal verdwenen”

Wat Miguel mocht lezen, was weinig fraai. Er zouden mieren in het eten zitten bij Emjeez, er werd geklaagd over de parking – terwijl het restaurant geen privéparking heeft – en de baas zou een agressief ventje zijn. “Allemaal van de pot gerukte zaken”, vindt Miguel. “Het aantal reviews steeg van 70 à 80 voor het incident tot meer dan 180 kort erna. Onze score daalde van 4,5 naar om en bij de 3. Maar ‘s anderendaags waren de negatieve recensies allemaal verdwenen. Iemand die we kennen, toonde ons een foto waaruit bleek dat je tijdelijk geen reviews meer kon plaatsen vanwege een vervalsing of zoiets. Blijkbaar heeft Google zelf ingegrepen. Zonder dat ik dat gevraagd heb trouwens.”

Toch nog positief uitgedraaid

“Ik denk wel dat zo’n reviews je zaak veel kwaad kunnen doen”, zegt Miguel. “Veel mensen oordelen niet over wat ze op hun bord krijgen, maar op basis van de eerste indruk die ze krijgen of van wat ze zien op sociale media. Ik ga straks nog eens bij de politie langs om een klacht voor laster en eerroof in te dienen. Maar gelukkig draait het restaurant intussen weer normaal. Eigenlijk al van de eerste dag weer hoor. We kregen wel veel reacties van klanten. Zo is iets negatiefs nog uitgedraaid op iets positief. Veel mensen, ook op het netwerk van winkeluitbaters van Knokke-Heist, staken ons een hart onder de riem met positieve commentaren over onze zaak. Dat we onze kop niet mogen laten hangen en zo. En dat zijn we zeker niet van plan.”