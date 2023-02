Restaurant Mes Amis zoekt overnemer

Het bekende restaurant Mes Amis zoekt een overnemer. De horecazaak in de Franklin Rooseveltlaan was al enkele weken gesloten.

Het doek dreigt te vallen over een bekende naam in het Waregemse horecalandschap. Het pand van restaurant Mes Amis in de Franklin Rooseveltlaan staat te huur bij het Gentse DW Immo. “Zeer mooi ingerichte horecazaak, 75 personen binnen en terras voor 50 personen”, staat te lezen op de website. “Onmiddellijk vrij en veel mogelijkheden.” Het restaurant is al enkele weken gesloten. Zaakvoerder Maxime Carlier laat weten dat hij liever geen verdere duiding geeft. Carlier opende in de zomer van 2015 – op 25-jarige leeftijd – zijn eigen zaak in het pand van het voormalige restaurant Cuisine Simple. De horecaman werkte onder meer in de sterrenzaak Berto, was één van de deelnemers van het VTM-programma Mijn Restaurant en volgde verschillende opleidingen rond cocktails maken. “De loungebar en het restaurant vormen een totaalconcept. Je kan hier gerust een cocktail komen drinken met vrienden en als je nadien honger krijgt, aanschuiven in het restaurant. Het wordt puur genieten in Mes Amis, we willen echt kwaliteit aanbieden”, vertelde hij bij de opening. In de culinaire gids Gault&Millau kreeg Mes Amis een score van 13/20. (PNW)