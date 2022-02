Restaurant Melanzane in Meulebeke wordt Sur Le Toit en pakt uit met nieuw concept

Wie in de Tieltstraat langs het huisnummer 190 reed, zal het ongetwijfeld wel gemerkt hebben: het daar gevestigde restaurant Melanzane heet voortaan Sur Le Toit.

Uitbaatster Nadine Ngalula (41) kocht de woning in 2013 aan en toverde die om tot een restaurant met een typisch Italiaanse keuken. Tijdens de lockdownperiode kreeg het restaurant een ware facelift en verscheen er een dakterras. Niet alleen werd het interieur grondig aangepakt, ook de spijskaart onderging een ferme metamorfose.

Een nog fijnere keuken

“We leggen ons nu vooral toe op de Frans-Belgische keuken”, legt Nadine Ngalula uit. “Deze omschakeling bracht dan ook met zich mee dat we doelbewust zochten naar een nieuwe naam voor onze zaak. De naam Melanzane (wat aubergine betekent in het Italiaans) deed heel wat klanten afschrikken, die dachten dat we hier enkel Italiaanse gerechten serveerden. Met ons dakterras was de nieuwe naam dus snel gevonden. Momenteel beschikken we over 36 zitplaatsen in onze binnenruimte en 20 plaatsen op het beneden- en boventerras.”

“We gaan duidelijk voor een nog fijnere keuken”, pikt chef Filip Verbeke in. “Het wordt een doelbewust streven naar een hoger niveau. Ik heb een enorme passie voor de Frans-Belgische keuken, gebaseerd op steeds verse en in de mate van het mogelijke lokale producten. Dit neemt niet weg dat ik me eveneens laat leiden door gerechten, geïnspireerd op de Oosterse keuken. Tataki bijvoorbeeld, voorzien van de nodige specifieke specerijen en kruiden, maak ik heel graag klaar.”

Praktisch

De keuken van ‘Sur Le Toit’ in de Tieltstraat 190 in Meulebeke serveert op maandag, donderdag en vrijdag van 12 tot 13.30 uur en van 18 tot 21 uur. De dinsdag van 12 tot 13.30 uur. Op zaterdag is de keuken actief van 18 tot 21 uur en op zondag van 12 tot 13.30 uur en van 18 tot 21.30 uur. De woensdag is Sur Le Toit gesloten. Op 12, 13 en 14 februari geniet men er van een Valentijnsmenu aan 48 euro per persoon, 17 euro voor wijnen en waters. Reserveren via 051 40 99 40 is een vereiste.

