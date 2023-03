Restaurant Mart 2 sluit op 1 april de deuren

Restaurant Mart 2, recht tegenover het gemeentehuis in Moorslede, sluit op zaterdag 1 april voorgoed de deuren. Een kapotte zenuw bij medezaakvoerster Sabine Paret, een moeilijkere postcoronaperiode en de weinig succesvolle zoektocht naar nieuw personeel luidden de beslissing bij het gezin Verhelle in. “Heel erg jammer. De voorbije jaren bouwden we een heel mooi en trouw cliënteel op.”

In 2017 openden Sabine Paret, Pol Verhelle en hun dochter Eva de deuren van restaurant Mart 2 in het centrum van de gemeente. Het gezin bouwde een voormalige kruidenierswinkel om tot een modern, gezellig restaurant. “We kenden een goede start. Het tearoomgedeelte kwam dan wel moeilijker op gang, maar ’s middags en ’s avonds zat het restaurant mooi vol. We bouwden een trouw cliënteel op.”

Opnieuw als voor corona

Maar toen kwam corona. Een vaste medewerkster vond in die periode ander werk. Dochter Eva, die vroeger nog aan de slag was in het sterrenrestaurant Boury, focuste zich sinds de heropening volledig op de keuken. Pol, gemeenteraadsvoorzitter in Moorslede en hoofd van de technische dienst in Lo-Reninge, werd meer en meer ingeschakeld in de zaal.

Het gezin ervoer na de coronacrisis een wijziging in het consumentengedrag. “Terwijl klanten vroeger vaak uitgebreid kwamen eten, hadden we kort na corona meer klanten die enkel maar voor een gerecht over de vloer kwamen. We merken de voorbije maanden wel dat dit weer veranderd is en er uitgebreider wordt getafeld”, aldus Pol.

Opvolgers gezocht

Het restaurant draait opnieuw zoals voor de coronacrisis, maar toch besliste het gezin om er de stekker uit te trekken. Sabine kan sinds enkele maanden niet meer meehelpen door een kapotte zenuw in het oor. Daardoor ondervindt ze onder andere evenwichtsproblemen. “We zijn al een tijdje op zoek naar nieuw personeel, maar die zoektocht is vruchteloos.”

Op zaterdagavond 1 april sluiten Sabine, Pol en Eva voorgoed de deuren van hun restaurant. “Het restaurant zit al enkele weken helemaal vol met trouwe klanten. De voorbije jaren bouwden we een goede naam op. De beslissing nemen om te stoppen, was een erg moeilijke, maar de enige juiste.” Het gezin hoopt alvast om opvolgers te vinden voor hun restaurant. “Mede door de goede ligging zijn er hier heel wat mogelijkheden.”