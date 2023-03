Restaurant Marina viert 50ste verjaardag met verrassing voor stichter Domenico: “Papa komt nog elke dag langs”

Resto Marina vierde zondag de 50ste verjaardag van het Italiaanse restaurant. De Marina is zowat het bekendste en ook één van de oudste restaurants in Oostende. Domenico Acquaro bouwde de zaak uit tot een begrip in de regio waar heel wat bekendheden over de vloer komen. Zeven jaar geleden nam dochter Vida het restaurant succesvol over en kon de unieke sfeer ook aan de overkant van de havengeul verder zetten.

Zondag werd de verjaardag van de Marina gevierd in aanwezigheid van 16 ex-medewerkers. Het was een verrassing voor papa Domenico die nog elke dag langskomt in de zaak. “Hij komt nog elke dag om mee te helpen, soms maar een uurtje, maar de klanten vinden dat super”, vertelt Vida.

Dank voor dochter

Hij was zichtbaar ontroerd toen hij zag dat zoveel mensen op de afspraak waren om mee te vieren. “Mijn neven zijn hier, één daarvan was jarenlang kok in de Marina toen ik net begon. Ik ben zo dankbaar voor alle klanten en personeelsleden, maar zeker ook mijn dochter”, vertelt Domenico ontroerd. Hij is heel trots op haar. “Het is niet iedereen gegeven om zo’n zaak te leiden. Ze heeft een gave. Je kan zoiets niet zomaar leren”, zegt de vader. “Ik hoor dat ook van mensen die er toen bij waren. Ze zeggen dat je dat al kon zien toen ik nog kind was. Wij woonden boven de vroegere zaak en ik was toen al volop aan het meewerken in de zaal en in de keuken.”

Personeel

Ook voor de vele medewerkers is het een bijzonder weerzien. Domenico prees in interviews altijd zijn team. “Het is niet evident om het zo lang vol te houden in de horeca. Ik kan gelukkig rekenen op goed personeel. Dit is enorm belangrijk. Je kan de race ook niet winnen met een paard met drie benen”, zei hij nog bij de 40ste verjaardag van Ristorante Marina.

Op vandaag is het een heuse uitdaging om personeel te vinden in de horeca. “Het is echt wel moeilijk geworden om goede mensen te vinden, maar ik kan alleen maar voortdoen. Ik sta nu zelf meer in de keuken om mijn personeel te ondersteunen waar het nodig is. Ik heb geen keuze. Ik heb het gezien van papa dat het belangrijk was om alles zelf te kunnen doen als het nodig is, misschien is dat wel mijn grote troef”, vertelt Vida.

© (Foto Steve Dinneweth)

Door de inzet van Domenico werd het restaurant echt een begrip bind en buiten Oostende. Jarenlang verwelkomde Domenico Acquaro met heel wat flair, een ongebreideld enthousiasme en de nodige stijl zijn klanten in Ristorante Marina aan het Zeeheldenplein in Oostende. Menig bezoekers houden unieke herinneringen over aan hun bezoek in het Italiaanse restaurant.

Live bereiding sabayon

Net als dochter Vida nu wilde Domenico zijn klanten altijd culinair in de watten leggen. En dat deed hij met een beetje show. Zo was de live bereiding van de sabayon telkens een van de memorabele momenten van de avond. Als 15-jarige verliet Domenico zijn geboortestreek Puglia om les te volgen aan de hotelschool in het Siciliaanse Ericeë. Daarna vertrok hij naar Ascoli waar hij zijn diploma behaalde aan de scuola alberghiera. Hij startte zijn loopbaan in Noord-Italië in een vijfsterrenhotel aan het Comomeer. Na enkele omzwervingen in Duitsland en Antwerpen, spoelde hij in 1973 aan in Oostende. Hij nam er restaurant Marina op de Albert I-Promenade over van een landgenoot die de zaak in 1946 opstartte en zette dat helemaal naar zijn hand.

Nieuwe generatie

Zeven jaar geleden, als Domenico al 67 jaar is en 43 zijn eigen zaak runt, geeft hij de zaak officieel door aan dochter Vida, maar klanten zullen de patron hier nog vaak zien helpen. Een nieuwe generatie aan het roer is niet altijd gemakkelijk, maar Vida zette de zaak met dezelfde gastvrijheid, Italiaanse passie en doorzettingsvermogen verder. Vier jaar geleden besliste ze om te verhuizen naar een gloednieuw pand op de Hendrik Baelskaai aan de overkant van de havengeul. Een gok, maar eentje die bijzonder goed heeft uitgepakt.

“Het was eigenlijk geen risico”, zegt Domenico. “We hebben een fantastisch cliënteel en die komen wel mee naar een nieuwe locatie, want die willen een mooi moment aan tafel. Vida zet ook de traditie verder om voor een verzorgde zaak te zorgen met personeel dat zich nog mooi kleedt. Het is een soort respect naar de klant toe.”

© Steve Dinneweth

Vida is tevreden dat ze de verhuis gemaakt heeft. “Toen we hier opengingen was dat precies een TGV die vertrokken was en dat is eigenlijk nooit gestopt”, besluit de onderneemster.