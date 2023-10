Restaurant M Bistro is verhuisd naar voormalig schildersbedrijf: “Hier hebben we ademruimte”

M Bistro, goed voor één ster in de Michelingids, is verhuisd naar een karaktervol pand in de Sint-Sebastiaanstraat in het hart van Nieuwpoort. Mattias Maertens (38) en Sofie Billiet (37), en hun team met zes vaste medewerkers, behouden hun succesvolle concept maar hebben in het nieuwe onderkomen meer ruimte om te werken en te experimenteren.

Na zeven jaar waren Mattias en Sofie hun eerste pand in de Potterstraat, vlakbij de Markt in Nieuwpoort, ontgroeid. Daar openden Arno en Hermien trouwens vrijdag hun restaurant Ander. M Bistro is nu gehuisvest in de Sint-Sebastiaanstraat, ook in het centrum van Nieuwpoort-Stad.

Kolenhandel

“Tijdens de coronatijd hebben we nagedacht over onze toekomst”, vertelt Mattias. “Dit karaktervolle pand kwam op ons pad en zo ging de bal aan het rollen. Hier is nog een kolen- en kachelhandel geweest en de laatste jaren een atelier en opslagplaats voor een schildersbedrijf. Hoewel het geen beschermd monument was, hebben we het toch niet volledig afgebroken. Het oude woonhuis bijvoorbeeld doet nu dienst voor onze private dining. Dat is een nieuwe dienstverlening voor kleinere groepen van 8 tot 10 personen. Ook de buitenmuren en de dakconstructie van het fabriekspand hebben we zoveel mogelijk behouden. Het rood-groene schrijnwerk paste dan weer niet bij onze stijl. Wij zijn gegaan voor wit en zwart.”

In september vorig jaar begonnen de werken en nu is het restaurant afgewerkt. De industriële look is er nog steeds maar krijgt een warme gloed door het hout en de lichtinval. De bakstenen muur met een bijzonder patroon trekt de aandacht. “Dat is een idee van onze binnenhuisarchitect Bjorn Verlinde”, verklaart de chef-kok. “Ons concept in de keuken is gebaseerd op seizoensgebonden producten uit de buurt. Anderzijds zit de bakstenencultuur in onze provincie ingeburgerd en zeker in Nieuwpoort waar de typische trapgevels nog vaak voorkomen. Komt daarbij dat veel West-Vlamingen met een baksteen in de maag zijn geboren. Al die elementen komen samen in die muur.”

Extra krachten

In de Potterstraat waren er 14 couverts, in de Sint-Sebastiaanstraat zijn er dat 28 en nog eens 10 in de ruimte voor de private dining. Om dat te kunnen bolwerken, hebben Mattias en Sofie twee extra vaste werknemers aangeworven, aangevuld met flexi’s. “Het grote pluspunt aan deze locatie is de ruimte. We zitten niet meer constant op elkaars vingers te kijken. Daarenboven kunnen we investeren in extra apparatuur. Ik denk maar aan onze oven waar we brood op steen kunnen bakken of de machine waar we vlees kunnen voorverwarmen.”

Naast de architectuur en het comfort werd ook aandacht besteed aan het groene karakter. Via een financieringscampagne van WinWinner konden investeerders daarop intekenen. Het was een groot succes en het maximum van 220.000 euro werd snel bereikt. “Door dat budget konden we onder meer een warmtepomp plaatsen, extra isoleren en een warmterecuperatiesysteem installeren.”

Varken zkt kok

Zowel Mattias als Sofie waren niet meteen voorbestemd voor het horecavak. Hij groeide op in Nieuwkapelle bij Diksmuide en zij in Veurne. Beide studeerden ze voor verpleegaspirant. Voor het plezier deed Mattias mee aan de wedstrijd ‘Varken zkt kok’ van tv-zender Vitaya. Dat heeft hem getriggerd. Hij schreef zich in aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde en deed ervaring op bij verschillende zaken. Sofie had als jobstudent in de horeca gewerkt en gaf haar job als verpleegster in het UZ Gent op om samen met Mattias hun droom waar te maken. De twee startten hun zaak in december 2015, twee jaar later kregen ze hun eerste ster in de Michelingids. Sindsdien hebben ze die onderscheiding jaar na jaar behouden. Het koppel woont bij het restaurant samen met hun twee kinderen van acht en tien jaar.