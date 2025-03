Restaurant Lepelem is een van de negen nieuwe ambassadeurs van ‘Het Lekkere Westen’: “Onze streek heeft zóveel lekkers te bieden”

Restaurant Lepelem uit Vlissegem, De Haan, is een van de elf nieuwe adresjes die opgenomen zijn in de negende editie van ‘Het Lekkere Westen’. Ellen Claeys en Christopher Gordon brengen er West-Vlaamse gastronomie met een wereldse toets.

Ellen Claeys (33) en Christopher Gordon (40) roerden jarenlang samen in de potten bij Lepelem, vandaag verdelen ze de taken: Christopher werkt in de keuken gebalanceerde gerechten uit, sommelier en gastvrouw Ellen serveert er de perfecte wijn bij. Hun restaurant evolueerde de laatste jaren naar de fijnere keuken. “Vroeger deden we ook tearoom, maar daar zijn we mee gestopt omdat onze passie vooral bij het koken ligt. De gasten verrassen met mooie gerechtjes: dáár halen we onze voldoening uit”, zegt Ellen.

Het Lekkere Westen, een initiatief van Westtoer, trekt de lokale en duurzame kaart. “Onze streek heeft ook heel wat lekkers te bieden. Bij ons krijg je uitsluitend noordzeevis op je bord, voor de kazen werken we samen met Bovèr uit De Haan. Eend en kwartel komen dan weer uit Bekegem, en we hebben een twintigtal streekbiertjes op de kaart staan. We werken zoveel mogelijk met producten en ingrediënten van hier”, klinkt het. Al zwemen Christophers Aziatische roots ook wel in de gerechtjes door. “Fusionkeuken kan je ’t niet noemen, maar je vindt er geregeld wel een wereldse toets in terug. We verrassen onze gasten daar graag mee”, zegt Christopher. “Global meets local: je kan hier tafelen met een mooi weids uitzicht, terwijl de boer bezig is op zijn land. Voor de vele toeristen en tweedeverblijvers die hier over de vloer komen, is dat echt een beleving en die beleving wordt ook steeds belangrijker”, aldus Ellen.

Ruime keuze

Het Lekkere Westen telt ondertussen 226 adresjes waar je gastronomie gekoppeld aan een sterk lokaal verhaal kunt proeven. Alles draait rond de West-Vlaamse identiteit, die volgens Ellen in de lift zit. “Kijk maar naar het succes van televisieseries als ‘Chantal’”, knipoogt ze. “Wat de West-Vlaamse keuken betreft: die is volgens mij iets klassieker. Zelf pinnen we ons ook niet zo vast op trends. Het heeft wel een jaartje geduurd eer de mensen volledig mee waren met ons verhaal, maar ondertussen hebben we het vertrouwen van onze klanten gewonnen. We hebben er die elke week komen.” Het belang van dat eigen verhaal is volgens Ellen nauwelijks te onderschatten. “We moeten nog een tijdje mee, en dus is het voor ons zeker ook een meerwaarde als we ’t op onze eigen manier kunnen doen.”