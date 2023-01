Restaurant Koer-gette opent op Valentijn de deuren: “Bij de klanten moet het voelen als thuiskomen”

Klaas Vanhooren en Sandra Van de Woestijne openen met Valentijn de deuren van hun restaurant Koer-gette op de Markt in Kortemark. Beiden kijken er erg naar uit, net als hun klanten want de avond is al helemaal volzet.

Voor wie Koer-gette (nog) niet kent: in mei 2018 openden Klaas Vanhooren en Sandra Van de Woestijne het restaurant in de voormalige, gerestaureerde jongensschool in Nieuwkapelle. Mét succes want de klanten kwamen werkelijk van overal, ook uit Kortemark. “Toch bleven we dromen van een eigen pand, in plaats van er een te huren”, vertelt Klaas.

“Toen we vorig jaar in het najaar in Kortemark familie van Klaas bezochten, merkten we dat horecazaak Den Amuzée op de Markt te koop stond”, vult Sandra aan. “Dat leek ons een unieke, en vooral gouden kans. Het is een troef dat we hier ook kunnen wonen. En ik moet zeggen: we voelden ons meteen super welkom.”

Eigen twist

Aan de opening gingen heel wat verbouwingen vooraf. “Daarbij vonden we het belangrijk om zoveel mogelijk met aannemers uit groot-Kortemark te werken. Straks wordt ook de nieuwe keuken geïnstalleerd en kunnen we gaan testen”, legt Klaas uit.

“Ik kook met groenten die echt seizoensgebonden zijn”

Koer-gette wordt alvast een stuk kleiner dan in Nieuwkapelle, met plaats voor 22 gasten. Onthaal en keuken blijven onveranderd: een klassieke keuken, met een eigen twist. “Ik ga voor een lokale, seizoensgebonden keuken”, aldus Klaas. “Daarvoor werk ik samen met de Blauwe Spie uit Noordschote. Je kiest en kookt er met de groenten die op dat moment aangeboden worden.”

“Bedoeling is om de mensen hier hartelijk en gezellig te ontvangen. Het moet voelen als thuiskomen, precies zoals we zelf graag uit eten gaan”, benadrukt Sandra, die instaat voor de zaal.

Koer-gette opent de deuren op Valentijn, dinsdag 14 februari.

Marktdag

“Normaal zijn maandag en dinsdag onze sluitingsdagen, maar deze speciale dag konden we niet lagen liggen”, horen we van Klaas en Sandra. “Op Valentijn zijn we echter al volzet. Verder zijn we elke dag open, op donderdagmorgen vanwege de marktdag al vanaf 8 uur. Ook ‘s middags kan je bij ons terecht. Niet alleen om te eten, maar ook voor koffie of ijs.”

Info: www.koer-gette.be