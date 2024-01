Restaurant In De Gouden Jaren op de Kemmelberg is failliet

De ondernemingsrechtbank in Ieper heeft restaurant In De Gouden Jaren op de Kemmelberg failliet verklaard. Uitbater Francky Callens (54) huurde vanaf oktober 2019 het handelspand dat vroeger Belvedere noemde. Corona gooide voor de horeca met tweemaal een lockdown roet in het eten. Bijkomend was er tussen de huurder en eigenaar Noël Kindt uit Gullegem een dispuut.

Uitbater Francky Callens sloot het restaurant begin vorig jaar omdat het volgens hem niet meer veilig was voor de klanten. Hij wees onder meer op buitenmuren die barsten, dakpannen van de toren die dreigen op het terras te vallen en er zijn overal natte plekken. Het gaat om een beschermd monument. De toren naast het restaurant is ook niet meer toegankelijk.

De uitbater is van oordeel dat het aan de eigenaar is om in te grijpen maar die wijst dan weer naar onbetaalde facturen van zijn huurder. Met een rechtszaak als gevolg.

De nieuwe uitbater koos vanaf februari 2020 voor een interieur met de look van de jaren 60, 70, 80 en 90 uit de vorige eeuw, met heel wat attributen en foto’s van beroemdheden van toen. In De Gouden Jaren werd naast een tearoom een grillrestaurant.

De rechtbank heeft advocaat Bruno De Rynck uit Ieper aangesteld als curator.