Restaurant Het Witte Paard opent opnieuw de deuren: “Klassieke Belgisch-Franse keuken”

Begin april opende restaurant Het Witte Paard in Oostvleterendorp opnieuw de deuren. Uitbaters zijn Ludovic Allemeersch (45) en Sofiane Akkouchi (41). “De horeca is voor mij een levenswijze, geen werk”, vertelt Ludovic.

Ludovic Allemeersch werd geboren in Ieper in 1977. “In de H. Familie volgde ik de middelbare afdeling Toerisme, en ik ging direct in de horeca aan de slag. Ik werkte in bijna alle horecazaken op de Ieperse Markt, waaronder lange tijd in De Trompet. Daarna trok ik naar de Club Med in Saint-Tropez, de Ambiorix in Leuven, en was ik maître d’hotel in de brouwerij Rodenbach in Roeselare. Toen startte ik mijn eigen restaurant Noorderlicht in Hoeke (Damme). De horeca is voor mij een levenswijze, geen werk”, vertelt Ludovic.

Sofiane Akkouchi is een geboren Ieperling, met roots in Algerije. “Ik studeerde in 2000 af aan de Hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge, afdelingen Hotel, Kok en Zaal. Ik werkte daarna in diverse sterrenrestaurants: drie jaar in Villa Lorraine in Brussel, een jaar in Seagrill Radisson in Brussel, zeven jaar in Hof ter Eycken in Ninove, een jaar in Marghareta in Oudenaarde en zeven jaar in Marktcafé Les Halles in Ieper. Ik leerde Ludovic kennen in het uitgaansleven, en we hebben altijd contact gehouden.”

“Stefaan Soenen uit Oostkamp is hier een paar meter verder de Sparwinkel aan het verbouwen. Zijn oog viel op Het Witte Paard dat leegstond. Hij en zijn vrouw waren op slag verliefd op het pand, en ze kochten het. Ze spraken ons aan als uitbaters, onder meer omdat we de vorige eigenaars Benny en Marie-Paule, die de zaak uitbaatten tot september 2021, kenden. Wij zorgden voor het authentieke interieur. In het restaurant zelf is er plaats voor 40 couverts. Achter het binnenterras zijn we momenteel bezig met de inrichting van een zaaltje, waar nog eens maximum 60 mensen kunnen zitten. Dat zullen we gebruiken voor allerlei feestjes, rouwmaaltijden en dergelijke meer”, vertelt Ludovic Allemeersch.

“We kozen voor een klassieke Belgisch-Franse keuken. We serveren steeds handgesneden frieten, en de fonds voor onze sausen maken we zelf. Op het menu staan onder meer: mergpijp met toast, escargots, garnaalkroketten, ambachtelijk gerookte zalm, côte à l’os, entrecotes, stoofpotjes, zeetong, kalfsniertjes, kreeft op verschillende wijzen, King krab, en de klassieke desserts. We serveren diverse gerechten op basis van St.-Bernardusbieren”, aldus Sofiane Akkouchi.

Streekbieren

“We willen meer restaurant zijn dan café, maar gewone ‘drinkers’ zijn ook van harte welkom. We serveren vooral streekbieren en picon. Alle bieren van de tap zijn van Sint-Bernardus. Een van onze grote troeven is de grote, gratis parking voor de kerk. Gebrek aan personeel hebben we niet. Vooral jongeren uit ons eigen dorp kwamen zich al spontaan aanbieden. Op 22 en 23 april nemen we deel aan het Weekend van het Volkscafé”, aldus nog de nieuwe uitbaters.

Het Witte Paard is elke dag open vanaf 11 uur. De keuken is geopend van 12 tot 14 uur, en van 18 tot 21.30 uur. Dinsdag en woensdag zijn de sluitingsdagen.

Info: 057 36 05 95, info@twittepaard.be of www.twittepaard.be