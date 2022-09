Restaurant Flinstones in Hulste zal dan toch niet herrijzen: “Niemand nog geïnteresseerd in een horecazaak”

De plannen om het Restaurant Flinstones in Hulste te renoveren en opnieuw te openen, zijn van de baan. “Er is niemand nog geïnteresseerd in een horecazaak”, zeggen Thibaut Dochy en Krist Vandemoortele van Projectontwikkelaar Belipro. Er komen nu vijf rijwoningen en een handelszaak.

Ruim twee jaar geleden kocht Projectontwikkelaar Belipro uit Sint-Eloois-Winkel het leegstaand pand Bar & Grill Flinstones aan de Brugsesteenweg 64 in Hulste. Het restaurant werd in de volksmond de Flinstones genoemd. Krist Vandemoortele en Thibaut Dochy van Belipro hadden plannen om het gebouw te renoveren en zo in ere te herstellen. De bedoeling was er opnieuw een horecazaak van te maken. Driewerf helaas.

De plannen zijn opgeborgen en het restaurant is afgebroken. “Er is/was weinig of geen interesse, niemand is nu nog geïnteresseerd om een horecazaak te beginnen. De ingrediënten, grondstoffen, voeding en drank worden duurder en duurder. Daarbij komen nu nog hogere energieprijzen, hoge renteleningen en duurdere huurprijzen”, luidt het.

Er komen vijf rijwoningen en een handelszaak. Dit tegen de zomer 2023. De vijf energiezuinige woningen die bij het woonproject horen, zijn verkocht en worden verhuurd. Het project staat op de website van Belipro onder de noemer Project Flinstones.