Restaurant Fleur de Sel krijgt als eerste restaurant in Komen-Waasten de erg gegeerde titel van Bib Gourmand

De Michelingids deelde maandag zijn nieuwe sterren uit en voor het eerst wist ook Komen-Waasten zich een weg te banen tot in de culinaire bijbel. Fleur de Sel kreeg er de erg gegeerde titel van Bib Gourmand, een label dat staat voor een ongeevenaarde prijs-kwaliteitsverhouding.

Toen Antoine (35) en Slava (38) Tcherbak hun kleine restaurant openden, was een vermelding in de Michelingids iets waar ze niet op hadden durven hopen. “Te denken dat we geen van beiden een culinaire opleiding hebben genoten. We hebben alles aan onszelf geleerd, vooral door te kijken naar afleveringen van Top Chef.” Het ondernemerskoppel is trots op de vers verworven titel, al bedanken ze vooral hun leveranciers.

“We hebben van dag 1 ingezet op lokale producten. Verse ingrediënten die worden geleverd door boeren of handelaars uit eigen streek. Het was een gewaagde zet maar enkel op die manier kunnen we keer op keer kwaliteit garanderen. Vandaag genieten we nog volop van dit eervolle moment maar morgen staan we opnieuw achter het fornuis.”

Huiselijk

De conclusie die de inspecteurs van de Michelingids hebben nagelaten, laat weinig aan de verbeelding over. “Autodidacten Slava en Antoine hebben zich net voor de Franse grens gesetteld, in dit huiselijke restaurant. Hij bekoort met zijn gedrevenheid en excellente wijnpairings, zij met haar finesse en genereuze smaken. Chef Slava kookt met veel zorg en balanceert met verve tussen fris, zurig, pit en nog veel meer smaakindrukken. Hier spreekt de kracht van het product!”

Het label van Bib Gourmand wordt toegekend aan restaurants waarbij men culinair kan tafelen, voor minder dan 40 euro en waar minstens 3 gangen worden geserveerd.