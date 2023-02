Restaurant en tapasbar Schuttershof opent eind mei: “Dit moet een van dé hotspots van Ardooie worden”

Het gonst van de bedrijvigheid op de site van het voormalige café OPCD, pal in het centrum van Ardooie. Dries Vanhecke en Frederik Stragier openen er eind mei het Schuttershof, een trendy restaurant en tapasbar. Met Stijn Heytens staat straks een ervaren chef-kok achter het fornuis, de rest van het team willen de zaakvoerders tijdens een jobdag op zaterdag 4 maart vormgeven.

Al sinds 1846 is op de plek een herberg gevestigd. Eerst onder de naam Schuttershof, later als café De Neuze en de laatste 26 jaar – tot september 2019 – als OPCD. Aanvankelijk zou het pand afgebroken worden en moest er een appartementencomplex uit de grond rijzen, maar enkele Ardooise ondernemers wilden de ziel van de plek niet teloor laten gaan.

Frederik Stragier, zaakvoerder van Belgium Trucks & Trailers, en Dries Vanhecke en Charlotte Verbeke van het Bockor Café sloegen de handen in elkaar en wisten de site van de sloop te redden.

Eigen events

Nu krijgt hun concept steeds meer vorm. Eind mei moet het Schuttershof – de naam knoopt aan met de geschiedenis van de plek – de deuren openen en de werken zitten volledig op schema, valt te horen. “In het restaurant zal plaats zijn voor veertig mensen, achteraan voorzien we een nagelnieuwe ruimte waar we onze tapasbar zullen in onderbrengen. Die zal een capaciteit van ongeveer vijftig mensen hebben”, legt Frederik Stragier uit.

“In totaal zoeken we veertig tot vijftig mensen. Mensen die hier vast in dienst willen treden zijn welkom, maar ook studenten en flexi-jobbers. Ervaring mag, maar is geen vereiste. Enkel het keukenpersoneel brengt best al wat bagage mee”

De stemmige ruimte werd gebouwd op de plaats waar vroeger de bolletrabaan te vinden was. “Daar zullen we ook eigen events organiseren, maar ze kan ook gecompartimenteerd worden om privéfeestjes, seminaries of workshops te organiseren. Ook rouwmaaltijden zullen tot de mogelijkheden behoren. De hele zaak, zowel restaurant als tapasbar, zal ook voor andersvaliden toegankelijk zijn. Daar hebben we extra aandacht aan besteed.”

Stemmige binnentuin

Straks wordt ook de stemmige binnentuin aangelegd. Die zal een zestigtal plaatsen tellen.

Met Stijn Heytens (27) zal straks een ervaren chef-kok achter het fornuis staan. De Hoogledenaar behaalde aan Hotelschool Ter Duinen in Koksijde zijn diploma en was eerder al aan de slag bij het Mercure Hotel in Roeselare en het Vijverhof in Wevelgem. “Ik heb erg veel zin in deze uitdaging”, zegt hij.

Een beeld van hoe het Schuttershof er straks zal uitzien. © Schuttershof Ardooie

“Dicht bij huis in een gloednieuwe zaak kunnen werken met producten van topkwaliteit, daar teken ik meteen voor. Onze specialiteit wordt trouwens koken op een houtskooloven.”

Jobdag

De Meulebeekse Jess Van Den Bossche zal dan weer als zaalverantwoordelijke fungeren, de rest van het team ligt nog niet vast. “Daarvoor organiseren we op zaterdag 4 maart een jobdag, hier in het Schuttershof”, pikt Frederik Stragier in. “We zijn op zoek naar allerhande profielen: afwassers, zaalpersoneel, barmannen, maar ook nog een tweetal sous-chefs om Stijn bij te staan in de keuken. Zijn rechterhanden, zeg maar.”

“In totaal gaat het over een poule van veertig tot vijftig mensen. Mensen die hier vast in dienst willen treden zijn welkom, maar ook studenten en flexi-jobbers. Alles is bespreekbaar. Ervaring mag, maar is geen vereiste. Enkel het keukenpersoneel brengt best al wat bagage mee.”

Het Schuttershof zal staan voor een klassieke Frans-Belgische keuken, aangevuld met verrassende suggesties. “Denk aan een ossobuco, bouillabaisse of kalfszwezeriken. Chef Stijn barst nu al van de ideeën. We zullen ook zoveel mogelijk met lokale producten werken. Al onze groenten zullen uit Ardooie en omgeving komen en ook ons vlees willen we zoveel mogelijk lokaal kopen. Op termijn willen we zelfs onze eigen runderen kweken. We zijn trots op wat onze regio voortbrengt en dat willen we ook tonen. Op onze menukaart zullen al onze leveranciers vermeld worden.”

Het Schuttershof zit nu in de laatste rechte lijn richting opening. “Dit moet een van dé hotspots van Ardooie en omstreken worden”, klinkt het ambitieus. “Daar gaan we voor.”

Jobdag op zaterdag 4 maart van 11 tot 12 uur in het Schuttershof, Stationsstraat 4, Ardooie. Info: 0496 53 28 81 – info@schuttershofardooie.be.