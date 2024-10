Restaurant D’Hoeve in nieuwe locatie en met champagne D’Hoeve: “Met een eigen etiket en exclusieve genummerde capsule”

Arman en Zara Sahakyan zijn met hun restaurant D’Hoeve sinds enkele dagen gevestigd op een nieuwe locatie. Ze verlieten de Leopoldlaan 131 en werkten iets verderop, in de Leopoldlaan 95, het voormalige La Passion uit tot een gezellige stek. “Dat geeft ons meer ruimte om onze klanten nog beter te kunnen dienen”, brengen de beide uit Armenië afkomstige – intussen volbloed Middelkerkenaars – graag naar voren. Als klap op de vuurpijl pakt men tegelijk uit met een eigen champagne, exclusief etiket annex genummerde capsule.

Uit de Noordzee

Arman Sahakyan en zijn echtgenote Zara Alaverdyan, beiden afkomstig uit Jerevan, hoofdstad van Armenië, wisten zich in een mum van tijd in te burgeren en maakten al heel wat vrienden. Ooit kwamen ze ruim tien jaar geleden in ons land als migranten, maar vandaag voelen ze zich meer dan thuis. “De mensen zijn hier vriendelijk en ja, het zijn allemaal vrienden van een lekkere tafel. Dat komt ons goed uit, want wij houden van alles wat uit de Noordzee en de polders komt. Dat zetten we graag op tafel, aangevuld met het beste uit de Armeense keuken, zoals een dampend bord tolma (met rijst en vlees gevulde wijn- of witte koolbladeren) of een opgevulde gehaktbal (ishli kufta), en onder andere de vleesspies en de barbecue op Armeense wijze”, stellen Arman en Zara in vlekkeloos Nederlands. Voeg daarbij een heerlijke fles Armeense rode Voskeni of een witte Armenia, en sluit de maaltijd af met een glaasje Armenium, wodka met meloensmaak.

Eigen champagne

Boven op de verhuis pakken Arman en Zara uit met een eigen champagne, Champagne D’Hoeve, gebotteld op het Domaine de Borchot in Chézy-sur-Marne van Jean-Louis Petit. “We starten met een Cuvée Rosé en een Brut Réserve Sensation, met een eigen etiket en exclusieve genummerde capsule, goed voor elk 500 stuks”, vertelt Arman Sahakyan graag. Hoe dan ook, restaurant D’Hoeve wist zich in enkele jaren op te werken tot een niet meer weg te denken gastronomische tempel, waarbij gastvrijheid zeer hoog in het vaandel staat.