Restaurant De Twijfelaar opent de deuren in Oostkamp: “De reizen naar het Oosten inspireren onze gerechten”

Al tien jaar was De Twijfelaar een vaste waarde in Brugge maar onlangs verhuisde het restaurant van Ruddervoordenaars Brecht Van Colen (42) en Kimberly Van Gierdehom (35) naar de Kortrijksestraat 82 in Oostkamp. Een droom werd werkelijkheid.

De verhuizing van het huurpand in Brugge naar een nieuwe locatie in Oostkamp is er gekomen door een mooie opportuniteit in de Kortrijksestraat, waar een pand te koop stond. Brecht Van Colen en Kimberly Van Gierdehom hebben zo hun droom om samen een eigen horecazaak in een eigen pand uit te baten kunnen verwezenlijken.

Brecht en Kimberly leerden elkaar kennen, lang voor De Twijfelaar, in De Voute in Loppem, waar ze beiden werkten. Kimberly en Brecht vormen dan ook een fijn, complementair en gemotiveerd duo en staan garant voor kwaliteit. Terwijl hij in de keuken verdwijnt en zijn creativiteit aanspreekt zorgt zij voor een warm welkomstgevoel bij de klanten.

Ongedwongen sfeer

Kimberly studeerde af als bachelor in de psychologie. Samen met Brecht had zij echter al vlug de horecamicrobe te pakken. Als gastvrouw van hun eigen bistro kan zij haar studie psychologie in de praktijk brengen. Het ontvangen en bedienen van klanten is voor haar geen routine. Ze gaat voor een doorleefde persoonlijke aanpak met respect voor hun wensen. Zo geeft ze hen een goed en huiselijk gevoel en zorgt ze voor een ongedwongen sfeer. Samen met Brechts lekkere gerechten zorgen haar gastvrijheid, vriendelijkheid en hartelijkheid voor een topervaring.

Brecht had al van jongs af aan een passie voor lekker eten. Hij genoot zijn opleiding in de Hotelschool Spermalie en stortte zich succesvol in de praktijk. Zijn liefde voor de smaakvolle en rijke oosterse keuken dankt hij aan de ervaringen die hij opdeed tijdens zijn vele reizen. Met deze achtergrond geeft hij simpele klassieke gerechten een leuke, moderne en soms verrassende twist. “Ik ga hiervoor creatief aan de slag met seizoensgebonden producten, met aandacht voor lokale telers. Ik gebruik voorts zelfgekweekte kruiden. Het resultaat is een pure karaktervolle bistrokeuken met herkenbare ingrediënten op mooi gedresseerde borden”, besluit hij.

Meer info op www.detwijfelaar.be of 050 34 15 44. De Twijfelaar is gesloten op zondag, maandag en dinsdag.