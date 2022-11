Restaurant De Brug serveert 1.900 maaltijden per dag: “Vers en gezond voorop”

Torhout mag dan over uitstekende horeca beschikken met tal van aantrekkelijke eet- en drinkadresjes, het grootste restaurant van de stad is met voorsprong het schoolrestaurant De Brug van de Scholengroep Sint-Rembert. In het hypermoderne complex aan de Papebrugstraat worden gemiddeld 1.900 maaltijden per dag uit de eigen keuken geserveerd. Zopas werd het dagrecord geboekt, niet toevallig met frietjes op het menu: 2.110 eters.

Het schoolrestaurant De Brug wordt door een team van 22 medewerkers in goede banen geleid. Aan het hoofd staat een trio: chef-kok en voedingsdeskundige Tine Darras, verantwoordelijke voor de catering en bediening Lizelot Waeyaert en coördinator Bart Van Brugghe, die de algemene leiding en het beheer voor zijn rekening neemt.

Groot en gedegen beginnen met dezelfde letter, maar gaan zoals bekend niet altijd samen. Dat is echter geenszins van toepassing op De Brug. “Bij ons staan vers en gezond voorop”, beklemtonen Tine, Lizelot en Bart. “De beste kwaliteit in verhouding tot het beschikbare budget, dat is ons constante streven. Die bijna 2.000 eters per dag komen niet zomaar langs. Je moet ze verdienen, elke maaltijd opnieuw.”

Professionele apparatuur

Het complex De Brug telt drie verschillende leerlingenrestaurants: ’t Smulpaapje voor de peuters en kleuters van De Oefenschool, Passe Vite voor de lagereschoolkinderen van De Oefenschool, De Torretjes en de leerlingen van de middenschool en Hotspot voor de tweede en derde graad secundair onderwijs. In ’t Smulpaapje en Passe Vite wordt dagelijks één menu aangeboden, soep, dessert en saladbar inbegrepen. Vegetarisch kan op aanvraag.

In de Hotspot is er elke dag keuze uit vier gerechten: het dagmenu, het voorstel van de chef, een vegetarisch alternatief en een koude schotel. Daarbij komt het gevarieerde aanbod van koude en warme groenten in buffetvorm. Voorts is er het knusse leerkrachtenrestaurant Loggia en wordt er voor de 240 interne leerlingen dagelijks een ontbijt, een vieruurtje en een avondmaal voorzien.

Het geheel wordt ter plaatse vers bereid in de ruime, professioneel uitgeruste keuken met de modernste apparatuur. Duur is een maaltijd voor de gebruikers niet: 6,50 euro, alles inbegrepen. Kinderen uit het kleuter- en basisonderwijs betalen nog iets minder.

Aandacht voor korte keten

“Het grote aantal maaltijden heeft het voordeel dat we de prijs kunnen drukken en toch kwaliteit serveren”, aldus Bart Van Brugghe. “We vinden degelijke basisgrondstoffen erg belangrijk voor de algemene ontwikkeling van jongeren. Bovendien zetten we in op duurzaamheid door zoveel mogelijk de korte keten te respecteren.”

“Het dagrecord van aantal maaltijden staat op 2.110 stuks”

“Heel wat verse groenten komen uit de serres van ons land- en tuinbouwinstituut VLTI. Het rundsvlees kopen we in Schore, waar er Limousin-runderen gekweekt worden met respect voor het dierenwelzijn. Zoiets proef je in het vlees. Veel dingen zijn recent duurder geworden en dus zijn onderhandelen en prijzen vergelijken momenteel bijna een fulltime job. We blijven er voluit voor gaan. We beschouwen de aangeboden maaltijden als een fundamenteel onderdeel van een gezonde school.”

Aanzetten om gezond te eten

“Voor de menuplanning houden we rekening met heel wat factoren”, vult Tine Darras aan. “Dan heb ik het over elementen zoals gezondheid, voldoende variatie, de seizoenen, kleur en geur, oorsprong van de producten, prijs, de kooktechnische haalbaarheid, strenge voedselveiligheid en het aanbod van ingrediënten.”

“Onze saladbar is een van de eyecatchers van De Brug en het gebruik ervan is met ongeveer de helft gestegen sinds we de variatie vergroot hebben en ook speciale mixen aanbieden. Zo sporen we de kinderen en jongeren aan om gezond te eten. We voegen er zelf vooraf zo weinig mogelijk vinaigrettes of andere sausen aan toe. Onze topper onder de veggiegerechten zijn opgevulde pastaschelpjes met ricotta en mozzarella. We doen echt wel voor iedereen ons uiterste best.”